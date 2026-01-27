UN Global Compact NL en Future Up bundelen hun krachten om collectieve actie voor verantwoord ondernemen in Nederland te versterken.

Met nieuwe regelgeving in aantocht en stijgende maatschappelijke verwachtingen is het nemen van langetermijnactie op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en veerkracht een essentieel onderdeel van ondernemen geworden. Netwerkorganisaties ondersteunen bedrijven in deze transitie door hun leervermogen, verbindingen en zichtbaarheid te versterken, inclusief die van hun waardeketens.

Om de vooruitgang van deelnemende bedrijven te versnellen, bundelen UN Global Compact NL en Future Up nu hun krachten. Dankzij deze samenwerking krijgen bedrijven binnen het ene netwerk toegang tot belangrijke leer- en verbindingsmogelijkheden die door het andere netwerk worden aangeboden.

Waar UN Global Compact NL corporates en mkb-bedrijven ondersteunt bij het integreren van vier kerngebieden (Klimaat & Natuur, Waardig Werk & Leefbaar Loon, Gendergelijkheid en Duurzame Financiering) in hun strategie en bedrijfsvoering, richt Future Up zich op het versterken van een duurzame economie met een sterke focus op biodiversiteit en de circulaire economie.