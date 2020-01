Minister Schouten opent nieuwe Kipster boerderij in Beuningen

Deze middag opende minister Carola Schouten de nieuwe boerderij van Kipster in Beuningen (Gelderland). Kipster is een bijzonder innovatieve boerderij voor legkippen. Het dierenwelzijn is van het hoogste niveau en de eieren zijn klimaatneutraal.

Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Viceminister-president verrichtte de openingshandeling. De eieren van Kipster zijn te koop bij de 420 winkels van Lidl Nederland, en gaan naar Victoria Trading, de inkooporganisatie van onder meer Albron, De Efteling, FFC Franchise en HMSHost.

Quirine de Weerd, Sr Manager Corporate Responsibility & Relations: ”Klanten van Lidl omarmen het Kipster ei massaal. Met de opening van deze tweede stal kunnen we dan ook aan de groeiende vraag voldoen. Kipster is het eerste klimaatneutrale ei ter wereld en we zijn er uitermate trots op dat we dit ei voor een brede doelgroep toegankelijk en betaalbaar maken. Daarom zijn we ook blij dat de eieren straks in de restaurants van de Efteling liggen.”

Teun Verheij, directeur Albron en bestuurslid Victoria Trading: “Wij kunnen als Albron alleen overschakelen op circulaire en klimaatvriendelijke producten, als wij uit onze klassieke inkooprol stappen en langjarige garanties geven voor volledige afname om het de boer mogelijk te maken om op een voor hem haalbare manier te innoveren. Wij zijn er trots op de komende vijf jaar Kipster-eieren aan te kunnen bieden aan onze consumenten.”

Ruud Zanders, medeoprichter van Kipster: “Met Kipster beogen we ons voedselsysteem circulair in te richten. Wij voeren onze kippen alleen met reststromen, zoals misbaksels of gebroken beschuit, van bijvoorbeeld grote bakkerijen. Zo dragen onze dieren bij aan een beter milieu en gaan ze verspilling tegen. Ook brengen we de haantjes (broertjes van legkippen groot). Want waar legkippen worden geboren, komen namelijk evenveel haantjes ter wereld. Het is gebruikelijk om ze te vernietigen zodra ze uit het ei kruipen. Dat gebeurt zo’n veertig miljoen keer per jaar in Nederland. Wij brengen de haantjes groot, en maken er vleeswaren van.”