Demissionair Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Femke Wiersma is verkozen tot ‘Oliebol van het jaar’ 2025. Deze twijfelachtige titel is in het leven geroepen door Greenpeace Nederland en gaat ieder jaar naar de persoon die het meest heeft bijgedragen aan het ‘naar de knoppen helpen’ van de natuur en het klimaat. BBB-minister Wiersma viel het afgelopen jaar op vanwege het blokkeren van effectief stikstofbeleid, het geruzie over haar mestplannen, het verdraaien van de woorden van experts en ze kreeg meerdere keren een tik op de vingers van de rechter omdat ze uitstootgegevens van veehouders niet wilde verstrekken aan journalisten.

Verkiezing

Dit jaar waren er vijf politici genomineerd voor de titel ‘Oliebol van het jaar’. Naast Wiersma waren dat Caroline van der Plas, Geert Wilders, Dilan Yeşilgöz en Sophie Hermans. “Een overgrote meerderheid van de stemmen was voor Minister Wiersma. Het publiek was met meer dan de helft van de stemmen heel eensgezind. “We hopen dat dit een aansporing is voor een volgend kabinet om de impact van het landbouwbeleid op onze natuur serieus te nemen. Het winnen van deze verkiezing laat zien dat er vanuit de samenleving scherp wordt meegekeken of de politieke keuzes wel houdbaar zijn voor de generaties na ons”, aldus Diederick van den Ende van Greenpeace Nederland.

Opvolger van Madlener



Het is de tweede keer dat Greenpeace de oliebol van het jaar-verkiezing organiseert. Vorig jaar ging de prijs naar minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener (PVV) omdat hij de klimaatcrisis ontkende. Met de verkiezing van de ‘Oliebol van het Jaar’ zet Greenpeace Nederland de schijnwerpers op de personen die het afgelopen jaar, de grootste schade hebben toegebracht aan het klimaat en de natuur. Via deze publieke verkiezing eisen we verantwoording van de meest vervuilende politici en laten we zien dat hun destructieve keuzes niet langer onopgemerkt blijven.