Minister Bruins draagt vandaag op prinsjesdag pak van textielafval

Minister Bruins van Medische Zorg en Welzijn, draagt vandaag op Prinsjesdag een pak dat is gemaakt van 100% gerecycled textiel. De stof is gemaakt van snijafval dat opnieuw tot garen is gesponnen. De pionierende start-ups Khaloom en UPSET ontwikkelden dit pak van minister Bruins samen met Suitsupply.



Eerder dit jaar droeg minister Sigrid Kaag al een opvallende rode jurk gemaakt van 100% gerecyclede garen, tijdens een handelsmissie in India. Die jurk was ontworpen door topdesigner Ronald van der Kemp, bekend van zijn werk voor sterren als Beyonce, Justin Bieber en Lady Gaga. Nu hebben dezelfde ondernemers het textielafval omgetoverd tot een stijlvol heren pak, in samenwerking met Suitsupply.

Het pak van minister Bruins is het resultaat van de circulaire textielketen, die is opgezet door Nederlandse bedrijven en MVO Nederland. Met gebruik van een nieuwe technologie wordt snijafval verwerkt tot zeer hoge kwaliteit garen, in dit geval van katoen en zijde. Daar kan je prachtige stoffen van maken, zo toont ook dit pak. En enorme hoeveelheden water, CO2 en pesticiden mee besparen.

Maria van der Heijden, MVO Nederland: “Dit pak laat zien welke mogelijkheden ontstaan als duurzame pioniers en mainstream bedrijven gaan samen werken. Innovaties als deze hebben we nodig om sectoren radicaal te verduurzamen.”

UPSET verzorgde samen met betrokken bedrijven de garen. Khaloom, een Indiase start-up die zich inzet voor eerlijke en ambachtelijke productie, heeft de garen voor het pak van minister Bruins met de hand gewoven tot stof. Suitsupply zorgde voor het design en de verdere productie.

Pals Brust, oud CEO van C&A en initiatiefnemer van UPSET: “met de productie van dit pak hebben we zo’n 5 kilo CO2, 300 gram pesticiden en 6.500 liter water bespaard, in vergelijking met reguliere productie.”

De 100% gerecyclede garen en stoffen zijn ook beschikbaar voor andere textielbedrijven. Dat betekent dat straks alle textielbedrijven 100% circulaire kleding kunnen produceren. De initiatiefnemers van de circulaire keten hopen zo de duurzame transformatie van de textielsector te versnellen.