Minder rompslomp voor duurzame ondernemers in Haarlemmermeer

Wél duurzaam ondernemen, géén gedoe met vergunningen. Duurzame ondernemers die een plek zoeken voor hun bedrijf, kunnen voortaan terecht bij C-Bèta gelegen op Schiphol Trade Park in Hoofddorp. En het mooiste is dat ze niet meer zelf allerlei vergunningen hoeven te regelen bij de gemeente. Haarlemmermeer heeft voor het terrein van C-Bèta een zogeheten parapluvergunning verleend. Die maakt het mogelijk duurzame activiteiten te ontwikkelen in het gebied, zonder dat telkens een aparte vergunning moet worden aangevraagd.

Hiermee verdwijnt een hoop administratief gedoe voor circulaire ondernemers, innovatieve start-ups en duurzame bedrijven.

Wethouder John Nederstigt (Duurzame Economische Ontwikkeling): “Haarlemmermeer vindt duurzaamheid erg belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat het een van de pijlers van het coalitieakkoord is. Logisch ook: Haarlemmermeer moet ondanks forse milieudruk een aangename plek zijn om te wonen én te werken. Wat mij betreft gaan ondernemen en duurzaamheid hand in hand. Daarom gaan we ruim baan geven aan innovatieve plannen, en ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk last hebben van procedures. Met deze vergunning voor C-Bèta maken we het makkelijk om ondernemers die snel willen starten, een plek te geven in onze gemeente.”

Parapluvergunning

Bedrijven die zich vestigen op het terrein van C-Bèta, kunnen profiteren van de parapluvergunning die is afgegeven aan C-Bèta. Het is de eerste vergunning die op deze manier verleend is en hij is geldig voor een periode van tien jaar. Tijdens de looptijd wordt de vinger aan de pols gehouden om te zien of deze manier van vergunningverlening goed werkt voor ondernemers en de omgeving.

Activiteiten

Welke activiteiten kunnen er op de locatie bij C-Bèta gerealiseerd worden? Een veelvoud aan ideeën en initiatieven behoort tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsmatige activiteiten of de creatie van een ‘living lab’, maar ook de opslag van elektriciteit, shortstay, tiny houses en tuinen met horeca of exposities behoren tot de mogelijkheden.

Over C-Bèta

C-Bèta is een circulaire ontmoetings-, werk- en evenementenplek waar circulaire ideeën, technologieën, financieringsconstructies en verdienmodellen worden ontwikkeld. De locatie is onderdeel van Schiphol Trade Park (STP) en ligt in het deelgebied Valley. Schiphol Trade Park is een ontwikkeling van SADC, Gemeente Haarlemmermeer en Schiphol Real Estate. Voor de ontwikkeling van C-Bèta ging STP een samenwerking aan met Powered by Meaning.