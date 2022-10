Circular Plastics is de winnaar van de SHARE Award 2022. Het bedrijf uit Aalsmeer was te midden van de andere genomineerden van dit jaar het bedrijf dat het meest te bieden had op het terrein van innovatieve kansen en ontwikkelingen in Haarlemmermeer en de metropoolregio Amsterdam. Circular Plastics had tussen de andere genomineerde bedrijven het meest onderscheidende profiel, de meest spraakmakende duurzame cases en het beste verhaal als het gaat om impact binnen zijn sector en erbuiten. Alles bij elkaar, leverde dit de onderneming terecht de SHARE Award 2022 op.

Circular Plastics ontwikkelt kunststof-oplossingen binnen een gesloten kringloop. Het bedrijf heeft diverse duurzame circulaire verpakkings- en transportoplossingen ontwikkeld, die met minder milieubelasting en minder eenmalig gebruik van schaarse grondstoffen een imposante bijdrage leveren aan de ecologie, oftewel de CO2-footprint. De onderneming zet zich in voor honderd procent recycling van eenmalige materialen.

Supermooie erkenning

Jaap Buis van Circular Plastics: “Een supermooie eer en erkenning voor onze activiteiten. Met ons bedrijf “hebben we een 100 procent kringloop ontwikkeld, waarin geen afval overblijft.”

Marja Ruigrok, wethouder Economische Zaken van de gemeente Haarlemmermeer: “Als gemeente Haarlemmermeer lopen we graag voorop als het gaat om innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Met Circular Plastics hebben we er een mooie loot bij aan ons vooruitstrevende economische palet. Ik feliciteer Circular Plastics van harte met het winnen van de SHARE Award 2022!”

Spraakmakend

Bij de SHARE AWARD draait het om innovatieve ontwikkelingen en kansen in Haarlemmermeer en metropoolregio Amsterdam rondom spraakmakende duurzame cases/bedrijven/thema’s.

De organisatie kijkt voor de winnaars van de prijs naar het onderscheidend vermogen van een deelnemend bedrijf binnen de thema’s duurzaamheid, circulariteit en impact op de omgeving. Met het toekennen van de SHARE Award poogt SHARE de winnaar van de award een duw in de goede richting te geven. Dat levert groei op, zichtbaarheid en betekenis voor een betere wereld. De winnaar krijgt de SHARE Award 2022, de SHARE Boost netwerklunch met alle SHARE Founders en een flinke hoeveelheid publiciteit.

Eervolle vermelding Circlefied

Soms is de jury van SHARE zo onder de indruk van de inspanningen op duurzaamheidsterrein dat zij een eervolle vermelding toekent. Dat is dit jaar het geval met Circlefied uit Lijnden. Een jong bedrijf, opgericht door Ezra Koldenhof (27) en Youri Kroeze (26), dat voor bedrijven inspirerende producten ontwerpt en produceert met afval. Hiermee vergroot het bedrijf het bewustzijn van circulariteit en hergebruik en dat er voor afval een tweede bestemming is. Circlefied levert kant-en-klare producten op zoals tafels, scheidingswanden en lampen tot halffabricaten zoals gerecyclede kunststof panelen. De projecten worden waarbij mogelijk in-huis gemaakt, vaak ondersteund door lokale partners.