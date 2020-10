Miljoenen sinaasappelschillen krijgen tweede leven bij Jumbo

Jumbo geeft miljoenen sinaasappelschillen een tweede leven door een nieuwe manier van inzameling. Door de nieuwe werkwijze, opgezet in samenwerking met waste-to-product bedrijf Renewi, groeit het aantal kilo’s sinaasappelschillen dat wordt ingezameld door Jumbo samen met Renewi tot zo’n 10 miljoen per jaar. In 2019 was dit nog zo’n 5,5 miljoen kilogram. De sinaasappelschillen worden na inzameling door PeelPioneers, marktleider in circulaire oplossingen voor reststromen van citrus, verwerkt tot nieuwe ingrediënten. Van de sinaasappelschillen die PeelPioneers in totaal verwerkt is tot wel 50 procent afkomstig van Jumbo. Afgelopen tijd hebben Jumbo en PeelPioneers zich ook ingespannen om de schillen te verwerken tot ingrediënten voor een nieuwe lijn Jumbo huismerk schoonmaakmiddelen. Deze zijn onder de naam ‘van Schil tot Schoon’ vanaf begin november verkrijgbaar. Ook worden de schillen omgezet tot gekonfijte sinaasappelschil, die wordt gebruikt als ingrediënt voor de sinaasappel-chocolade muffins uit eigen bakkerij.

Jumbo is gestart met centrale inzameling via de Jumbo distributiecentra. Hierdoor worden niet alleen méér schillen ingezameld, ook wordt er CO2 bespaard omdat ritten naar de winkels om schillen op te halen niet meer nodig zijn. Nadat klanten in de winkel een fles versgeperst sinaasappelsap hebben getapt, worden de schillen apart verzameld. Deze worden via de reguliere emballage inzameling van Jumbo opgehaald en naar de distributiecentra gebracht. Extra ophaalmomenten in de winkel zijn daardoor overbodig. Op vier distributiecentra worden de schillen gesorteerd in speciale boxen en levert Renewi deze voor verwerking af op haar eigen locatie in Son, waar PeelPioneers huist met haar innovatie productlocatie. PeelPioneers wint ingrediënten uit de sinaasappels, die Jumbo op haar beurt gebruikt in haar eigen producten.

Minder afval, meer waarde

“Het gaat om een aanzienlijke afvalstroom,” zegt Karel de Jong, directeur Supply Chain van Jumbo Supermarkten. “In 2019 alleen al hebben we in ongeveer 300 Jumbo winkels 5,5 miljoen kilogram sinaasappelschillen ingezameld. Door aanpassingen in onze logistieke keten en een nauwe samenwerking met Renewi en PeelPioneers kunnen we nu uitbreiden naar meer dan 600 winkels. Dit levert naar schatting een verdubbeling van het aantal kilo’s sinaasappelschillen op. Op deze manier zorgen we ervoor dat we minder afval produceren én reduceren we het aantal kilometers.” De centrale inzameling is gestart voor de winkels gekoppeld aan het Jumbo distributiecentrum in Beilen. Naar verwachting zijn in het eerste kwartaal van 2021 alle winkels aangesloten op deze nieuwe werkwijze.

“We zijn trots op deze samenwerking met Jumbo en PeelPioneers”, aldus Hans Semler, commercieel manager Renewi Organics. “Renewi is continu op zoek naar samenwerkingsrelaties waarmee duurzaamheid en circulariteit naar een hoger niveau worden gebracht. Het is onze missie om een wereld te creëren waarin we niet meer verspillen en afval niet meer bestaat. Het is mooi om te zien dat deze samenwerking concrete resultaten oplevert. Dit past bij onze visie op ‘Waste no More’ en sluit aan bij het streven om het voortouw te nemen in het produceren van grondstoffen uit afvalstromen.”

Huismerkproducten van eigen schillen

De samenwerking tussen Jumbo en PeelPioneers dateert uit 2017, toen de innovaties van de Brabantse start-up de aandacht trokken in het stimuleringsproject FritsStarter van Jumbo CEO Frits van Eerd. PeelPioneers, ‘de schillenboer van de 21ste eeuw’, heeft een technologie ontwikkeld om van reststromen van citrus ingrediënten te maken die te gebruiken zijn voor de productie van onder meer schoonmaak- en voedingsmiddelen.

Bas van Wieringen, medeoprichter van PeelPioneers: “Jumbo gelooft in ons bedrijf vanaf het eerste uur en de samenwerking is in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Jumbo ontwikkelt nu ook zelf producten van haar eigen schillen en daardoor is de cirkel rond. We zien dit als de kroon op ons werk.” Onder de naam ‘van Schil tot Schoon’ introduceert Jumbo haar huismerklijn schoonmaakmiddelen gemaakt van de etherische olie uit sinaasappelschillen. Vanaf 9 november is ‘van Schil tot Schoon’ Afwasmiddel (500 ml) en ‘van Schil tot Schoon’ Allesreiniger (750 ml) verkrijgbaar in alle winkels en via jumbo.com. In 2021 wordt deze lijn verder uitgebreid. De verpakking van de producten is gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Verwaarden van afval

Door de inzameling en recycling van sinaasappelschillen fors op te schalen, zet Jumbo een nieuwe stap met het verwaarden van afvalstromen. In september introduceerde het familiebedrijf het concept ‘Brood van Brood’, een methode om van retourbrood nieuw, dagvers brood te bakken. Sinds 2019 hebben de Jumbo winkels ook een zogenoemd ‘Samen minder Verspillen’-schap met producten waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken. Door deze producten met korting aan te bieden, is het aandeel ‘over-de-datum’-afval in de Jumbo winkels inmiddels met ruim 20% afgenomen. Daarnaast zet Jumbo zich in om verschillende soorten verpakkingsmateriaal, van karton tot plastic folie, zorgvuldig te selecteren en te laten verwerken tot nieuwe grondstof voor de verpakkingsindustrie.