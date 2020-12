Milieudefensie over Klimaatzaak: “Shell veroorzaakt gevaarlijke klimaatverandering, dat moet stoppen”

Milieudefensie staat vanaf vandaag met zes andere organisaties1 en ruim 17.000 mede-eisers tegenover Shell in de rechtbank. Het is voor het eerst dat een olie- en gasbedrijf via de rechter gevraagd wordt om een duurzamere koers te varen. De eisers willen dat Shell over tien jaar 45 procent minder CO 2 uitstoot dan in 2019. Dat maakt deze klimaatzaak uniek. Ook kan de zaak volgens de eisers grote gevolgen hebben voor fossiele bedrijven over de hele wereld.

Een zaak van iedereen, voor iedereen

Donald Pols, directeur van Milieudefensie: ”Shell weigert te stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Daarom vragen we de rechter daar een einde aan te maken. Het is geweldig dat veel Nederlanders dat ondersteunen, de volledige juridische kosten van €500.000 wordt door donaties gedekt. Dat Shell – net als iedereen – mee moet doen om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen, leeft onder veel Nederlanders.”

Shell doet nog niet écht mee

Pols: “Shell steekt jaar in jaar uit tientallen miljarden, zo’n 95% van al zijn uitgaven in het oppompen van olie en gas. Dan ‘omarm’ je het Klimaatakkoord van Parijs niet zoals Shell zegt, dan wurg je het.” Alleen als grote vervuilende bedrijven zoals Shell ook gaan meedoen en hun CO 2 uitstoot verminderen kan de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden blijven.2

Internationaal perspectief

“Deze Klimaatzaak is slechts het begin,” zegt Pols. Ook Sara Shaw of Friends van Friends of the Earth International3 ziet dat zo “Overal ter wereld komen mensen in beweging om klimaatverandering via de rechter op te lossen. Grote bedrijven zoals Shell kijken hier met argusogen naar en de milieubeweging is hoopvol. Deze zaak wordt ook internationaal gezien als een kans om bedrijven eindelijk ter verantwoording te roepen en via de wet verandering af te dwingen. Als we een klimaatramp willen voorkomen hebben we dringend een eerlijke transitie naar een duurzamere wereld zonder fossiele brandstoffen nodig.”

Als je zo groot bent ben je ook verantwoordelijk

Milieudefensie daagt Shell voor de rechter omdat het als Nederlands-Brits bedrijf tot de tien grootste vervuilers van de wereld hoort. In zijn eentje stoot Shell twee keer zoveel CO 2 uit als Nederland. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van de 50% armste landen in de wereld.

Pols toont zich optimistisch aan het begin van de zaak en is ook blij dat de zaak nu begint: “Het voelt wel een beetje als David tegen Goliath maar we voelen ons gesteund door velen: Shell is rijker en machtiger dan sommige landen maar toch ontloopt het voortdurend zijn verantwoordelijkheid om de klimaatcrisis op te lossen, dat kan niet langer want het klimaat wacht niet.”

Zittingsdagen

De zittingsdagen zijn op 1, 3, 15 en 17 december in Den Haag. Donald Pols, directeur van Milieudefensie: ”We willen Shell met de klimaatzaak verplichten zo snel mogelijk zijn CO 2 uitstoot omlaag te brengen, dat is het belangrijkste.” Dat alle ogen eind dit jaar op de zaak gericht zullen zijn, heeft volgens de Milieudefensie-directeur als voordeel dat Shell niet meer wegkomt met groene praatjes aan de ene kant en een gitzwarte agenda aan de andere kant.

1 Mede-eisende organisaties: Actionaid, Both ENDS, Fossielvrij NL, Greenpeace NL, Jongeren Milieu Actief en de Waddenvereniging.