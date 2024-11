4 Op de 10 reizigers is zich nog onvoldoende bewust van de hoge klimaatimpact van verre vliegreizen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction, in opdracht van Milieu Centraal en Natuur & Milieu, onder 502 Nederlanders van 25 tot 45 jaar met een HBO+ opleiding.

Zo is de CO2-uitstoot van een retourvlucht van Nederland naar Melbourne ongeveer gelijk aan de helft van wat een gemiddeld persoon per jaar uitstoot aan energie in huis, vervoer en voeding. Daarnaast zijn verre vliegreizen van meer dan 4.000 km goed voor 44% van de totale CO2-uitsoot van recreatieve vliegreizen. Om ver-vliegers te confronteren met deze impact en gedragsverandering bij de doelgroep te bevorderen, lanceren de twee organisaties vandaag de online campagne ‘Op vakantie? Denk dichtbij’. Om ze hierbij op weg te helpen heeft Milieu Centraal de Klimaatwijs op reis-tool ontwikkeld. Hiermee krijgen reizigers gemakkelijk inzicht in de klimaatimpact van hun reisplannen en tegelijkertijd inspiratie voor verrassende vakantiebestemmingen dichterbij huis. Voor meer informatie, zie: www.opvakantiedenkdichtbij.nl

Verre reizen verantwoordelijk voor bijna helft totale CO2-uitstoot luchtvaart

Nu de dagen weer donkerder worden, is dit het moment waarop ver-vliegers weer vluchten gaan boeken. Ver-vliegers weten wel degelijk dat minder (ver en vaak) vliegen beter is voor het milieu, maar het daadwerkelijk doen blijft achter en daarom moet er iets veranderen in het keuzeproces wat men doorloopt bij het kiezen van een vakantiebestemming. Dat is hard nodig, want vooral verre vliegreizen hebben een aanzienlijke impact op het klimaat. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat vliegreizen verder dan 4.000 km (zoals Bali, Willemstad (Curaçao), Kaapstad, Fiji) die 20% van alle vakantievluchten uitmaken, verantwoordelijk zijn voor 44% van de totale CO2-uitstoot van recreatieve vliegreizen. Dit geeft aan dat een klein deel van de reizigers verantwoordelijk is voor een groot deel van de uitstoot.

Anna Beth Smeltekop, expert Duurzame Mobiliteit bij Milieu Centraal vertelt: “De impact van verre vliegreizen op ons klimaat is groot. Dat bijna de helft de klimaatimpact onderschat, baart mij zorgen. De uitstoot is niet alleen met technische innovaties terug te dringen; het is essentieel dat we ons gedrag veranderen. Daarom lanceren we vandaag de campagne ‘Op vakantie? Denk dichtbij’. Met de campagne geven we een tegengeluid aan alle vliegreclames door te laten zien hoeveel CO2-uitstoot de doelgroep -letterlijk- met zich meeneemt op reis. Zo stoot een retourvlucht naar Bali voor 1 persoon net zoveel CO2 uit als een gemiddeld huishouden in Nederland jaarlijks aan energie verbruikt.”

Wie zijn ver vliegers?

De groep reizigers die bovengemiddeld vaak kiest voor verre vliegvakanties (vanaf 4.000 km) heeft een HBO- of WO-opleiding en leeft voornamelijk in grote steden en randgemeenten. Het betreft vooral jongvolwassenen in de leeftijd van 25-34 jaar en 65+’ers. Aangezien de jongeren nog een heel leven voor zich hebben, richt de campagne zich op deze doelgroep. Gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal Judith Roumen vertelt: “Hoewel een deel van de ver-vliegers zich sterk bewust is van het klimaatprobleem, blijven ze zoeken naar een balans tussen duurzaamheid en de drang om ver te reizen. Zie het als compensatiegedrag: ze streven naar een bewuste en duurzame levensstijl en doen hier al veel aan, maar voor henzelf zijn verre reizen nog steeds een belangrijke manier om zelfontplooiing, avontuur en maatschappelijke betrokkenheid te combineren. Ik hoop dat er in wordt gezien dat deze idealen ook behaald kunnen worden zonder ver te vliegen. Sterker nog, duurzaam reizen kan zelfs bijdragen aan deze ervaringen.”

Klimaatwijs op reis

Milieu Centraal en Natuur & Milieu bieden de ver-vliegers graag handvatten om duurzamere keuzes te maken. Dat doen zij met de Klimaatwijs op reis-tool. De tool biedt inzicht in de klimaatimpact van vakanties en geeft suggesties voor alternatieve bestemmingen dichter bij huis, met als doel CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast stellen de organisaties een gids met alternatieve bucketlistbestemmingen ter beschikking, die reizigers inspireert om vakanties dichterbij te overwegen, zonder concessies te doen aan de beleving; een van de belangrijke waarden voor de doelgroep.