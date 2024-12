Een kwart van de inwoners van Nederland maakt het merendeel van alle vliegreizen (75%). Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar het vlieggedrag van Nederlanders tussen september 2023 en augustus 2024. De helft van de inwoners vloog in deze periode niet. 13% is ‘veelvlieger’. Deze reizigers maken 3 of meer vliegreizen per jaar. Dit en meer staat in de publicatie ‘De Vliegende Hollander 2024’ die vandaag verscheen.

Nederlanders vliegen vooral om op vakantie te gaan, voor een stedentrip, of om familie of vrienden te bezoeken. Het gaat hier om 81% van alle gemaakte vliegreizen. De overige 19% van de vliegreizen is vooral zakelijk (voor werk of opleiding bijvoorbeeld), terwijl slechts 7% van de inwoners van Nederland aangeeft zakelijke vliegreizen te hebben gemaakt. Veel zakenreizigers maken dus meer dan één vliegreis per jaar. Veelvliegers vinden we vooral in de hoogste inkomensgroep (meer dan €165.000 per jaar) en in de leeftijdsgroep 25-29 jaar.

Spanje als bestemming en reizen vanaf Schiphol populair

Spanje is de meest populaire bestemming bij de laatst gemaakte vliegreis. In totaal gaat ruim 1 op de 5 vliegreizen door de inwoners van Nederland naar dit mediterrane land. Andere populaire bestemmingen zijn Griekenland, voor vakantie, en het Verenigd Koninkrijk voor zakelijk vliegen.

Schiphol is veruit de belangrijkste vertrekluchthaven voor de inwoners van Nederland. Kijken we naar de laatst gemaakte vliegreis van Nederlanders, dan begon 67% van die vluchten op Schiphol. Het aandeel inwoners van Nederland dat vertrekt vanaf een luchthaven net over de landsgrenzen is ongeveer 13%. Dat zijn vaak mensen die nabij de grens wonen.

Toekomst

Het overgrote deel (77%) van de inwoners van Nederland verwacht ook in de nabije toekomst vliegreizen te (blijven) maken. De voornaamste reden die mensen opgeven om in de toekomst niet (meer) te vliegen is de belasting op het milieu of het klimaat.

Vragenlijstonderzoek

De uitkomsten van het KiM-onderzoek zijn gebaseerd op ingevulde vragenlijsten van 4.000 respondenten van een internetpanel. De vragenlijst is aan het einde van de zomer 2024 afgenomen en heeft betrekking op de periode september 2023 – augustus 2024.