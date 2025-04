De totale CO₂-uitstoot door zakelijke vliegreizen van bedrijven in Nederland die daarover rapporteren, is tussen 2019 en 2023 met gemiddeld 36 procent gedaald. Deze daling kan groter zijn als alle bedrijven hier prioriteit aan zouden geven. Dit zijn enkele bevindingen uit de eerste Ranglijst Zakelijk Vliegen die Natuur & Milieu vandaag publiceert. De lijst vergelijkt de ontwikkeling van de CO2-uitstoot door vliegen per bedrijf, de transparantie over hun (vlieg)reizen en of ze doelen hebben om minder te gaan vliegen. In elke sector, van finance tot industrie, zijn er bedrijven die sinds 2019 minder uitstoot veroorzaken. ABN AMRO is koploper. Zij rapporteren transparant, stellen doelen en hebben de CO2-uitstoot van zakelijk vliegen met 43% verminderd.

In het onderzoek werden 47 grote bedrijven met elkaar vergeleken. Dit zijn bedrijven met vestigingen in Nederland die wereldwijd opereren en met meer dan duizend medewerkers. Daarvan rapporteerden er 32 over hun emissies. Samen zorgden zij gemiddeld voor 36% minder CO2-uitstoot door zakelijk vliegen in 2023 dan in 2019. Koplopers naast ABN AMRO zijn Arcadis en Port of Rotterdam. Er zijn ook bedrijven waarvan de vlieguitstoot alweer toeneemt, en de meesten hebben geen reductiedoelen. Directeur Programma’s van Natuur & Milieu Rob van Tilburg: ‘De daling laat zien dat er na corona blijvende verandering mogelijk is in het zakelijke vlieggedrag en dat is goed nieuws voor het klimaat. Maar het kan nog vele malen beter als álle bedrijven actief gaan sturen op terugdringen van vliegreizen.’

Grote verschillen tussen bedrijven in vliegbeleid

De consultancy-, finance- en ingenieurssector presteren over het algemeen goed op minder vliegen, terwijl bedrijven in de bouw & offshore en industrie achterblijven. Met name voor de industriële sector is dat een gemiste kans, omdat dit een sector is die voor veel zakelijke vluchten zorgt. DSM verminderde als enige bedrijf in het cluster industrie flink haar zakelijke uitstoot met meer dan 50%. Bedrijven als Tata Steel (+5%) en Van Oord (+58%), actief in de industrie en bouw- en offshore-sector, hebben juist een toename van emissies. De echte hekkensluiters zijn de achterblijvers op het gebied van transparantie: Boskalis, Vanderlande, VDL en PON. De meerderheid van de bedrijven heeft geen doelen voor zakelijk reizen of specifieker zakelijke vliegreizen (34 van de 47).

Van Tilburg: ‘Bedrijven die het slecht doen hebben veelal een gebrek aan beleid en doelen. Deze bedrijven doen er goed aan om de kunst af te kijken van koplopers. De meeste daarvan zijn lid van Coalitie Anders Reizen en delen in dat verband hun best practices. De overheid kan vervuilend zakenreizen verminderen door business class vliegen eerlijk te beprijzen en te zorgen dat vliegemissies ook in de CO2-rapportageplicht komen. Daarnaast is het belangrijk dat internationale treinverbindingen verbeteren.’

ABN AMRO koploper

Koploper is ABN AMRO. Zij maken werk van de vermindering van zakelijk vliegen met een duidelijk, kortetermijn reductiedoel (2025) en rapporteren hier helder over. Chief Sustainability Officer Solange Rouschop van ABN AMRO: ‘Wij zijn blij met deze erkenning voor onze inspanningen. Wij gaan door op deze weg en blijven onze collega’s meenemen in de veranderingen op gebied van zakelijke reizen, zodat iedereen zijn steentje kan en wíl blijven bijdragen door minder te vliegen en meer de trein te nemen.’

Beoordelingsmatrix Zakelijk Vliegen 2023: Top 25

Ranglijst Zakelijk Vliegen

Zakelijke vliegreizen zorgen voor ongeveer een derde van de CO₂-uitstoot van de luchtvaartsector. Een groot deel van de bedrijven gaf na de covid-pandemie aan de daling van zakelijke vliegreizen en dus uitstoot, vast te willen houden. Transport & Environment monitort sindsdien voor meer dan 300 wereldwijd opererende bedrijven in welke mate dit lukt. Mede op basis hiervan publiceert Natuur & Milieu nu de Ranglijst Zakelijk Vliegen om Nederlandse bedrijven aan te moedigen om reducties vast te houden en te maximaliseren.