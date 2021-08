Miko neemt belang van 92% in het Nederlandse full-service koffiebedrijf MAAS

Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice specialist, maakte recent bekend dat het zijn participatie van 25 % in het Nederlandse MAAS die het in maart van dit jaar verwierf, heeft verhoogd naar 92 %. De aandelen worden overgenomen van het investeringsfond Nimbus. De resterende aandelen komen in handen van het management team. MAAS, dat gevestigd is in Son bij Eindhoven, behaalde pre-COVID een omzet van circa 70 miljoen euro met ruim 500 medewerkers. MAAS plaatst bij haar cliënten middelgrote en grote koffie- en vendingtoestellen, vooral bij grote bedrijven, openbare instellingen en universiteiten. Verder neemt het ook de technische ondersteuning ter harte, en zorgt het voor de levering van alle nodige ingrediënten, naast koffie ook melk, thee en warme chocolade. Buiten warme dranken voorziet MAAS eveneens in een ruim assortiment van frisdranken, snacks, en gezonde tussendoortjes. Onder het motto “Treat Yourself Well” staat MAAS bekend om het aanbod van op maat gemaakte drankoplossingen. De afgelopen jaren is er volop gefocust op duurzaamheid, met initiatieven als impact@origin en impact@footprint.

Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep: “Maas is een zeer gerespecteerde speler in de Nederlandse Vending markt. Met deze participatie zetten we Miko nog veel sterker op de kaart van Nederland. Gezien de taal, de korte geografische en culturele afstand tussen Miko en MAAS, zijn er op termijn ongetwijfeld opbouwende synergiën mogelijk.”

CEO en mede-aandeelhouder van MAAS, Wouter Fijnaut, voegt er aan toe: “Het doet ons plezier verwelkomd te worden bij een koffiebrander die al meer dan 200 jaar bestaat, die enerzijds dus al een erg lange traditie kent, maar het anderzijds heeft klaargespeeld om zich door de eeuwen heen blijvend innovatief en flexibel op te stellen. Met de ver doorgedreven aandacht die wij besteden aan kwaliteit, service, en ook duurzaamheid, sluit ons beider visie zeer nauw aan bij mekaar. Door onze krachten te bundelen zullen we onze klanten nog beter kunnen ontzorgen en telkens weer laten genieten van de lekkerste koffie. Het management team is vol vertrouwen, dat alle ingrediënten aanwezig zijn om MAAS de komende jaren nog verder te laten excelleren.”

“Na de verkoop van onze kunststofverpakkingsafdeling begin dit jaar, worden de vrijgekomen fondsen nu aangewend om de koffieserviceafdeling verder uit te bouwen. De grote stap die wij vandaag zetten past perfect in onze langetermijnstrategie om, door middel van participaties en eigen dochterondernemingen in diverse landen, verder te bouwen aan een internationale koffieserviceorganisatie. De thuislanden voor de groep binnen Europa zijn op dit moment: België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Polen, Tsjechië, Slowakije, Denemarken, Noorwegen en Zweden.”, aldus nog Frans Van Tilborg.

MAAS presenteert zich als duurzame koffieleverancier op het 20ste Nationaal Sustainability Congres op 11 november a.s.