Miele zet met het aanbieden van refurbished apparaten en het hergebruiken van onderdelen en materialen concrete stappen richting een circulair bedrijfsmodel. Op deze manier wist Miele afgelopen jaar al zo’n 140.000 kilo afval te voorkomen. Het is niet alleen een duurzame manier van omgaan met afgedankte elektronische apparaten, maar het biedt consumenten ook de mogelijkheid om tegen een lagere prijs een Miele apparaat aan te schaffen.

Refurbished wasmachines

Miele apparaten worden geproduceerd met het oog op een lange levensduur; hoe minder apparaten er nodig zijn, hoe minder belastend het is voor het milieu. Wordt zo’n apparaat uiteindelijk toch afgedankt door de consument, dan hoeft deze niet op de vuilnisbelt te belanden. Samen met Holland Circulair is Miele een pilot gestart waarbij ze wasmachines refurbishen oftewel opknappen. Daarbij wordt gekeken of een apparaat, afhankelijk van onder andere draaiuren en energielabel, geschikt is om te repareren en opnieuw te gebruiken. Deze werkzaamheden worden – onder begeleiding van ervaren technici – uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stefan Verhoeven, algemeen directeur Miele Nederland: “De stap om afgedankte apparaten op te knappen en te verkopen past naadloos binnen onze ambitie om circulair te ondernemen. We kunnen producten niet meer simpelweg gebruiken en vervolgens weggooien, want onze planeet heeft maar beperkte hulpbronnen. We vinden het dan ook onze verantwoordelijkheid en morele plicht om verder te kijken dan enkel het collectief inzamelen van afgedankte huishoudelektronica. Daarom zetten wij ons in om onze apparaten, die nog lang niet aan het eind van de levensduur zijn, weer geschikt te maken voor gebruik. Waarbij we het heel belangrijk vinden dat de consument de kwaliteit krijgt die hij of zij bij Miele mag verwachten.”

Miele kwaliteitscheck

Alle refurbished wasmachines worden grondig nagekeken, gereinigd en getest door deskundige Miele servicemonteurs. Een apparaat wordt pas als refurbished aangeboden als het meerdere tests heeft doorstaan en, mede door gebruik van originele Miele-onderdelen, het gegarandeerd dezelfde kwaliteit heeft als nieuwe apparatuur. Het enige verschil is dat een gereviseerd model al een vorige eigenaar heeft gehad, waardoor het kan voorkomen dat het apparaat enkele gebruikssporen heeft.

Hergebruik onderdelen en materialen

Als het refurbishen van een apparaat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het apparaat niet voldoet aan de huidige energiewensen of als het apparaat ook na reparatie naar verwachting niet lang genoeg meer meegaat, wordt gekeken naar hergebruik van losse onderdelen en het recyclen van materialen. Hiervoor werkt Miele samen met Stichting OPEN, die tijdens de pilot al bijna 90.000 kilo gietijzer heeft gedemonteerd uit afgedankte apparaten. Dit gietijzer wordt door Miele gerecycled in hun eigen gieterij in Gütersloh en opnieuw gebruikt in het productieproces.

Steven van Eijck, voorzitter Stichting OPEN: “We zijn zeer enthousiast over deze pilot. Het onderschrijft ons pleidooi, zowel in Europa als in Nederland, voor nieuwe wetgeving, die stuurt op hergebruik en reparatie van elektrische apparaten. Dit is essentieel voor het bevorderen van een circulaire economie.”

De elektronica uit afgedankte apparaten wordt nagekeken, gereviseerd en verkocht aan consumenten die graag zelfstandig hun Miele-apparaat repareren. Op termijn is de ambitie om de ingezamelde onderdelen ook aan te bieden voor reparatiedoeleinden.

Een refurbished Miele wasmachine is te koop vanaf 249 euro, afhankelijk van leeftijd en draaiuren.