Een afvalvrije meubelstoffeerderij? ROFA bewijst dat het kan. Dit Tilburgse bedrijf, sinds 2024 gevestigd op Tradepark 58, bedient via aarts & co klanten als ASML, Randstad en CZ. Afval zien ze als verspilling: wat overblijft, persen ze en leveren ze door voor hergebruik. Stoelen komen zonder doos, grondstoffen halen ze lokaal, en oude producten krijgen nieuw leven. Hun slogan ‘we’ve got it covered’ past perfect. Met hun M+ room systeem bieden ze een nieuw en duurzaam perspectief op kantoorinrichting. Door hun impact en voorbeeldfunctie is ROFA de eerste Impactmaker van het Kwartaal 2025.

Wethouder Bas van der Pol (economie) reikte als erkenning een Impact Award uit tijdens het bezoek op 20 maart jl: “Tilburg wil in 2045 circulair zijn en dat betekent dat we moeten versnellen in hergebruik van materialen. ROFA geeft het goede voorbeeld; duurzaamheid is de rode draad door het bedrijf. Het komt nadrukkelijk terug in hun ontwerpen waarmee ze meubels een lang gelukkig nieuw leven geven. Ook de productie gebeurt op een duurzame manier. Het energie-neutrale pand heeft groene installaties en een indrukwekkend aantal zonnepanelen. Schijnt de zon een keer niet? Dan vangen ze regenwater op om in droge tijden het grondwater op peil te houden. En dit alles met oog voor mens, natuur en omgeving. Het is dan ook passend om in de week van de circulaire economie, de Impact Award uit te reiken aan dit innovatieve Tilburgse bedrijf.”

Duurzaam, modulair en re-use

Ronald de Boer en Erik van den Aker bestieren het innovatieve bedrijf. Ronald: “Wij maken modulaire zitsystemen en akoestische oplossingen en leveren vooral aan projectinrichters en industriële partners. Wij waren al met duurzaamheid bezig toen niemand het daar over had. Daarbij was het ons in eerste instantie om efficiency te doen, zeg ik eerlijk.” Inmiddels maakt de duurzame denkwijze deel uit van het ROFA DNA. Erik: “In het ontwerpproces houden we rekening met de steeds veranderende behoefte van de kantoorgebruiker. Daarom zijn onze producten gemakkelijk uit te breiden of op te delen. En wil je er toch vanaf, dan geven wij er statiegeld voor en gebruiken dat product weer. Al ons meubeltextielafval wordt al jaren verwerkt tot verhuisdekens en poetsdoeken. Ook van het schuim afval wordt o.a. ondertapijt gemaakt. Bij ons beland (bijna) niets in de afvalcontainer!”

Meebewegen met verandering

Grote pijler in het assortiment van ROFA is het M+room systeem; een modulair opgebouwde (video)bel, focus of meeting ruimte. Ze bestaan uit modulaire akoestische wand-, plafond- en glaspanelen. Erik legt uit: “Dit is voor een klant duurzamer en voordeliger dan vaste systeemwanden en plafonds. En je beweegt mee met de veranderingen in kantoorinrichting. Hiermee hebben we een nieuwe bouwvorm gevonden waarmee je flexibel en duurzaam kunt bouwen binnen je kantoor. Bedrijven hebben dus geen excuus meer om te investeren in niet-duurzame producten.” Deze denk -en werkwijze leverde het bedrijf de nominatie op voor de Circulaire Innovatie Top 2025 in de categorie circulaire ketensamenwerking.

Impactmaker van het kwartaal is een initiatief van de gemeente Tilburg en Marketing Tilburg. Het staat ieder kwartaal stil bij een Tilburgse onderneming die onderscheidend is door innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Impactmakers zijn de ondernemers in Tilburg die impact maken, binnen en buiten de stadsgrenzen.

Foto boven: Wethouder Bas van der Pol overhandigt de nieuwe Impact Award aan Erik van den Aker (links) en Ronald de Boer (rechts) van ROFA.