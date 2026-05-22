Stap voor stap verder bouwen

De komende maanden wordt het zonnepark gefaseerd verder gerealiseerd en in gebruik genomen. Er moeten nog circa 29.500 zonnepanelen en 41 omvormers worden geplaatst. Daarnaast wordt nog ongeveer 170 kilometer kabel aangelegd om de zonnepanelen aan te sluiten op de omvormers. Ook worden hekwerk en camerabeveiliging rondom het zonnepark geïnstalleerd.

Door stapsgewijs meer omvormers en transformatoren in gebruik te nemen, wordt de productie en levering van groene stroom verder opgeschaald. Dankzij deze gefaseerde aanpak kan optimaal gebruik worden gemaakt van de voorjaars- en zomerzon.

Duurzame invulling van restlocaties

Het zonnepark op de stortlocatie in Tilburg gaat straks een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame energievoorziening in de regio. In combinatie met de geplande batterij-opslag, die begin 2027 gerealiseerd moet worden, past het project binnen de ambitie van Attero om restlocaties slim en duurzaam te benutten. Eerder werden al grootschalige zonneparken gerealiseerd op Attero’s stortlocaties in Wijster en Montfort.