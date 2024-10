Aviko, Europa’s grootste producent van aardappelproducten in het out-of-home segment en één van de top vijf wereldmarktleiders, en Rabobank sluiten een vierjarige overeenkomst waarmee zij samen met aardappeltelers gaan werken aan een toekomstbestendige teelt. In het programma ‘Toekomstbestendige teelt’ richten zij zich op de verbetering van de bodemgezondheid, biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaat en op een duurzaam verdienmodel voor aardappeltelers.

Aviko en Rabobank hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend op 17 oktober 2024.

Deelnemende telers van het programma ‘Toekomstbestendige teelt’, onderdeel van het Cosun Groeikracht programma, kunnen de aankomende vier jaar rekenen op hoogwaardige kennis die specifiek betrekking heeft op de aardappelteelt. Ook zijn er rentekortingen voor investeringen die bijdragen aan een toekomstbestendige teelt, denk hierbij aan investeringen op het gebied van mechanisatie of precisielandbouwtechnieken. Daarnaast ontvangen telers een premie boven op de overeengekomen contractprijzen per ton aardappelen die zij aan Aviko leveren. Voor teeltjaar 2025 hebben zich in Nederland 70 telers aangemeld om in pilotgroepen verdeeld over verschillende regio’s van start te gaan.

Samen sneller verduurzamen

Anouk Wentink, Sustainability Manager Aviko: “Als Aviko staan we voor een toekomstbestendige, duurzame keten en we geloven dat samenwerking hierbij essentieel is. Samen gaan we sneller en komen we verder. De telers zetten hun land, passie en kennis in om op een verantwoorde wijze de beste aardappelen te telen. We zijn trots dat we dit samen met hen en de Rabobank kunnen starten en zien dit langdurige initiatief als een geweldige impuls voor onze duurzaamheidsambities en het toekomstbestendig houden van onze keten.”

Aantrekkelijke financieringsvoorwaarden

Alex Datema, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank: “We zijn blij en trots dat we samen met Aviko kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige aardappelteelt. We zien een toekomst waarin de Nederlandse landbouwsector in evenwicht met de omgeving voedsel zal produceren, maar de benodigde systeemverandering kan niet zonder een goed verdienmodel voor zowel de producerende boer als verderop in de keten. Deze samenwerking is een prima voorbeeld hoe dat in praktijk kan werken.”

Actieplan met doelstellingen en evaluaties onderdeel van programma

Telers die meedoen in het programma stellen samen met een externe adviseur een actieplan op waarin doelstellingen en concrete acties voor een toekomstbestendige teelt op het bedrijf worden opgenomen. Gedurende de looptijd wordt de voortgang op die doelstellingen gemeten en geëvalueerd, met als doel om door te groeien naar hogere vastgestelde prestatieniveaus binnen het programma. Het programma volgt de internationale richtlijnen van het Sustainable Agriculture Initiative.

André Broeze, deelnemende teler aan het programma: “Als teler zien we allemaal het belang van goed rentmeesterschap. Het toekomstbestendige teeltprogramma kan hier een positieve bijdrage aan leveren, zodat wij als telers samen met Aviko hier de vruchten van kunnen plukken.”