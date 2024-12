Met een nieuwe onderneming, opgericht door de coöperatie van waterschappen en Royal HaskoningDHV gaat Kaumera een nieuwe, spannende fase in. Nu toepassingen in de landbouw zich beginnen te bewijzen, is het tijd om ook te focussen op andere, industriële toepassingen. Het nieuwe bedrijf maakt dit mogelijk. Begin november is Kaumera Sales & Services B.V. officieel van start gegaan. Dit is een gezamenlijk initiatief van vier Nederlandse waterschappen en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Managing Director

Patrick van der Velden is aangesteld als Managing Director. Met zijn uitgebreide ervaring als bestuurder in het publieke domein en in het bedrijfsleven is hij de aangewezen persoon om met focus en energie leiding te geven. Patrick: “Mijn focus zal liggen op de continuering en het verder uitbouwen van het zakelijke netwerk van Kaumera en de aansturing. In deze innovatieve publiek-private samenwerking gaan we samen bouwen aan waardecreatie! Waardecreatie voor duurzaamheid, maar ook financieel. We willen innovatieve oplossingen en circulaire mogelijkheden ontwikkelen om de grondstof Kaumera uit afvalwater optimaal te benutten. Maar we doen dit ook vanuit een financieel perspectief met een commerciële waarde. Ambitieus met relativeringsvermogen en een gezonde drive om te presteren ga ik samen met het team hiermee aan de slag. Tastbare resultaten moeten inspirerend en motiverend zijn om gezamenlijk de schouders eronder te zetten en Kaumera door te ontwikkelen.”

Patrick gaat de uitdaging aan samen met een een team van ervaren mensen op het gebied van business development, product development, technologie en communicatie. Het Kaumera team werkt samen met de watersector en de industrie om toepassingen te creëren die duurzaam en waardevol zijn.

Ontwikkelen nieuwe toepassingen

Afgelopen jaren is bewezen dat Kaumera waardevolle eigenschappen heeft als biostimulant in land-, bos- en tuinbouw. Maar er zijn nog veel nieuwe toepassingen te ontdekken. Kaumera kan bijdragen aan de versnelling van de transitie van chemische middelen naar groene alternatieven.

Kaumera is een gel en heeft door de aanwezige aminozuren en meervoudige suikers goede bindende eigenschappen, het kan water afstoten en heeft brandvertragende eigenschappen. Ook kan het als bindmiddel werken in bijvoorbeeld kalkhennep. Dit biedt mogelijkheden, bijvoorbeeld om de (bio-based) bouw verder te verduurzamen. Een andere toepassing is het beter scheiden van baggerslib of afvalwater door het bevorderen van vlokvorming. Kaumera kan ook gecrosslinkt worden om bijvoorbeeld meststoffencoatings te maken of gebruikt worden om andere polymeren beter af te breken. Kortom: Kaumera is veelzijdig. We nodigen de industrie uit om kennis te maken met Kaumera als bio-based alternatief.