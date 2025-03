Thorizon zet zijn missie om kernenergie van de volgende generatie op de markt te brengen voort door zich meer te richten op locatieselectie en betrokkenheid van eindgebruikers. Het bedrijf voert momenteel drie haalbaarheidsstudies uit op aangewezen locaties voor kernenergie in Frankrijk, België en Nederland. In Nederland werkt Thorizon samen met de Nederlandse kernenergie-exploitant EPZ als potentiële eindgebruiker, om zo vroegtijdige operationele inzichten te verkrijgen. Tegen het einde van het jaar wil Thorizon een locatie veiligstellen voor zijn eerste Thorizon One-reactor en een pijplijn bouwen voor toekomstige implementaties via partnerschappen met eindgebruikers en lokale overheden.

Groei stimuleren met experts uit de industrie

Om zijn bedrijfslocatie en bedrijfsontwikkelingsinspanningen te versnellen, heeft Thorizon twee doorgewinterde professionals uit de industrie verwelkomd, Christophe Fournier en Paul Glaubitz, in zijn groeiende team. Beiden brengen uitgebreide expertise in de nucleaire sector en commercieel management. Christophe, voorheen International Nuclear Development Director bij Assystem, heeft meer dan 20 jaar ervaring in internationale ontwikkeling van nucleaire projecten. Paul, met een sterke commerciële leiderschapsachtergrond, brengt ervaring mee als voormalig projectdirecteur voor verrijkingsbedrijf ETC, waar hij nauw samenwerkte met strategische klant Orano.

“We zijn verheugd om Christophe en Paul te verwelkomen bij Thorizon”, zegt CEO Kiki Lauwers. “Hun expertise in bedrijfsontwikkeling en diepe netwerken in de sector zullen ons helpen de betrokkenheid bij nucleaire exploitanten, eindgebruikers en (lokale) overheden te versnellen. Met de groeiende vraag naar kleine modulaire reactoren in Europa en de toenemende erkenning van kernenergie als een strategische asset, zijn we nu beter toegerust om belanghebbenden te begeleiden bij het proces van de inzet van een Thorizon One-reactor. Bovendien zullen hun inzichten instrumenteel zijn bij het verfijnen van ons ontwerp met directe feedback van eindgebruikers. Het veiligstellen van een locatie voor onze eerste reactor is een cruciale stap richting commercialisering.”

De Thorizon One: een doorbraak in kleine modulaire reactoren

De Thorizon One is een geavanceerde kleine modulaire reactor (SMR) met een thermische capaciteit van 250 MW, die aanzienlijke voordelen biedt ten opzichte van traditionele lichtwaterreactoren. Het reduceert langlevend radioactief afval, wat zorgt voor een duurzamere afvalbalans, en is ontworpen met passieve veiligheidsfuncties, wat het inherent veilig maakt. De reactor is ook zeer kostenefficiënt, wat zowel de bouw- als operationele kosten verlaagt.

De veelzijdige energie-output maakt het aanpasbaar aan verschillende industriële behoeften. Het kan 100 MW aan basislastelektriciteit genereren, genoeg om 250.000 huishoudens of een datacenter van stroom te voorzien. Het kan ook 550 °C industriële warmte produceren, een cruciale temperatuur voor de chemische industrie en waterstofproductie. Bovendien kan de reactor gesmolten zoutwarmteopslag gebruiken, wat intraday load following mogelijk maakt, een functie die zeer gewaardeerd wordt door nutsbedrijven.

Als Sales Director zal Christophe de bedrijfsontwikkeling leiden en de betrokkenheid versterken bij nutsbedrijven, energie-intensieve industrieën (zoals datacenters, zware industrie en waterstofproductie) en lokale overheden. Hij zal ook Thorizon vertegenwoordigen in de industriële eindgebruikerswerkgroep binnen de EU Industrial Alliance for SMRs.. “Ik ben verheugd om deel uit te maken van Thorizons reis om de toekomst van kernenergie opnieuw vorm te geven”, aldus Christophe. “De Thorizon One-reactor onderscheidt zich als een baanbrekende oplossing, dankzij de gesmolten-zouttechnologie en veelzijdige toepassingen. Ik ben onder de indruk van zowel het product als het toegewijde team erachter, en ik kijk ernaar uit om deze baanbrekende technologie op de markt te brengen. Met AI en datacenters die een exponentiële toename van de vraag naar energie veroorzaken, is er nooit een beter moment geweest voor geavanceerde nucleaire oplossingen.”

Paul treedt toe als Project Development Director en zal toezicht houden op de locatieselectie en haalbaarheidsstudies voor Thorizon. Hij zal nieuwe pre-haalbaarheidsstudies in heel Europa initiëren en bestaande studies voortzetten om de eerste Thorizon One gesmolten-zoutreactor tot stand te brengen. Hij zal Thorizon ook vertegenwoordigen op branche-evenementen in Nederland en relaties met lokale overheden onderhouden. “Ik geloof er sterk in dat kernenergie essentieel is voor een succesvolle energietransitie”, aldus Paul. “Terugkeren naar de nucleaire industrie door lid te worden van Thorizon is als een droom die uitkomt. Het stelt mij in staat om mijn expertise in commerciële strategie en projectuitvoering te combineren om een ​​leidende rol te spelen bij het tot leven brengen van de eerste Thorizon One-reactor. Van locatieselectie tot ontwikkeling, ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met belanghebbenden en toekomstige klanten om deze visie werkelijkheid te laten worden.”