Mercurius kiest voor Moonen Packaging als totaalleverancier vanwege duurzaamheid

Als duurzame en innovatieve ketenregisseur houdt Moonen Packaging zich dagelijks bezig met de vraag hoe verpakkingen zowel een concreet milieuvoordeel als een efficiencyverbetering kunnen opleveren. Bijna vier jaar geleden heeft Mercurius bv, een international die haar sociale- en milieuverantwoordelijkheden serieus neemt, Moonen uitgenodigd haar visie en expertise hierover te delen. Inmiddels is Moonen Mercurius’ full service supplier en eerste aanspreekpunt voor alle vragen omtrent duurzaamheid. Duurzaamheid is de gemeenschappelijke deler en alle omliggende zaken versterken de onderlinge verbinding.

Mercurius, gevestigd in Eindhoven, is wereldwijd actief in een bijzondere nichemarkt. De distributeur levert kwalitatief hoogwaardige onderwijsmaterialen aan vrijescholen en Waldorf scholen in meer dan veertig landen. Deze scholen hebben een antroposofische grondslag volgens de educatieve filosofie van Rudolf Steiner. Vrijheid van denken, eigen waarneming op zowel fysiek als geestelijk vlak en zelfstandig oordelen zijn hierin bijvoorbeeld onmisbare voorwaarden.

Zorg en aandacht

Alle productlijnen komen met veel zorg en aandacht tot stand. Kwaliteit heeft een hogere prioriteit dan prijs. Passend bij het gedachtegoed van Steiner neemt de organisatie natuurlijk ook haar verantwoording; wat betreft herkomst van materialen, samenwerking met sociale werkplaatsen, veiligheid en milieu. Mercurius combineert jarenlange ervaring met vernieuwing en duurzaamheid en blijft continu op zoek naar verbeterpunten.

Een klant naar het hart van Moonen Packaging dus, want ook wij blijven pionieren in composteerbare verpakkingen op basis van hernieuwbare grondstoffen. Beide ondernemingen werken vanuit passie en overtuiging en zitten qua duurzaamheidsbeleid helemaal op één lijn. Dit resulteert in een vruchtbare samenwerking waarin telkens de balans gezocht wordt tussen het economische aspect, duurzaamheid en functionaliteit.

Passend bij de identiteit

De afgelopen jaren is het verpakkingsmateriaal al vervangen door FSC gecertificeerd verpakkingsmateriaal. Nu is Mercurius in samenwerking met Moonen aan het pionieren met Paperwise (papier/karton van agrarisch afval) en andere duurzame en slimme verpakkingsoplossingen. “Dit past beter bij onze identiteit”, zegt Arjan Feij, verantwoordelijk voor de logistieke inkoop en een stuk productontwikkeling en kwaliteitsbewaking bij Mercurius. “De finesse zit vaak in de details. Maikel en zijn team zijn altijd enthousiast om samen de plussen en minnen te onderzoeken. Het werkt heel prettig wanneer je niet telkens een vertaalslag hoeft te maken en de voorstellen negen van de tien keer meteen goed zijn.”

In de zoektocht naar de best mogelijke, duurzame alternatieven heeft Arjan regelmatig contact met accountmanager industrie, Maikel Zeegers. Deze vindt het op zijn beurt heel prettig dat de klant de essentie volledig begrijpt. “De lijnen zijn heel kort, omdat we allemaal dezelfde taal spreken. Dit werkt inspirerend en maakt het een stuk eenvoudiger om concepten uit te werken.”

Nieuw verpakkingsconcept

Als voorbeeld noemt hij het onlangs ontwikkelde verpakkingsconcept om schoolmeubels te verschepen naar het buitenland. “De uitdaging ligt vooral bij het volume en de bescherming, de producten moeten immers veilig en onbeschadigd de bestemming bereiken. In samenspraak zijn we tot de ideale oplossing gekomen om twee stoelen in hetzelfde volume als één stoel te verpakken. Vervolgens hebben we dit concept geschikt gemaakt voor meerdere formaten en uitgekristalliseerd naar de volledige meubellijn.”

“We gaan zelfs nog een stap verder”, vult Arjan aan. “In Nederland en omringende landen halen we de verpakkingen bij gelegenheid ook terug, zodat deze in aanmerking komen voor hergebruik. Dit is een extra service naar de klant maar wel vanuit de duurzame gedachte om verspilling te reduceren. Zoals gezegd: duurzaamheid zit in de details en in de wil om daadwerkelijk stappen te zetten.”

De heren zijn het erover eens dat het enorm stimuleert om te kunnen sparren met een partij die zich eveneens bewust is van de noodzaak. Dan kunnen mooie dingen ontstaan, waarbij het resultaat meer oplevert dan de som der delen.