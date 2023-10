Mercedes-Benz Belgium Luxembourg & Nederland en Eneco gaan een strategische samenwerking aan op het gebied van laadoplossingen voor elektrische auto’s om klanten te ondersteunen bij een zorgeloze omschakeling. Hierbij hebben zowel zakelijke rijders als privéklanten de mogelijkheid om bij aanschaf van hun elektrische of geëlektrificeerde Mercedes-Benz te kiezen voor een wallbox-installatie van Eneco.

Om de klant te ondersteunen en moeiteloos te laten omschakelen naar elektrisch rijden, werken Mercedes-Benz en Eneco samen bij het bieden van slimme laadoplossingen. Op deze manier kunnen klanten van Mercedes-Benz alle voordelen van elektrisch rijden ervaren zonder complexiteit. Via een eenvoudig proces kan de Mercedes-Benz dealer voor de klant een nieuwe laadinfrastructuur aanvragen en de installatie ervan in gang zetten. Groen laden en rijden is hierdoor gemakkelijk te realiseren en maakt de overstap voor de klant zeer eenvoudig.

Claire D’Haese, Manager Online to Offline Operations van Mercedes-Benz Belgium Luxemburg en Mercedes-Benz Nederland over de samenwerking: “Met Eneco hebben wij een betrouwbare partner gevonden voor het aanbieden van laadoplossingen. Eneco heeft, net als Mercedes-Benz, duidelijke ambities als het gaat om een duurzame toekomst en helpt ons om de klant volledig te ontzorgen bij de overstap naar elektrisch rijden.”

“We zijn zeer verheugd over het partnership met Mercedes-Benz”, aldus Leonie Baneke, CEO Eneco eMobility. “Dit stelt ons in staat om, samen met een pionier in elektrisch rijden, klanten een probleemloze transitie te bieden richting duurzame mobiliteit.”

Met de wallbox-installatie door Eneco wordt de klant volledig ontzorgd bij het thuis opladen van de auto: van het eerste advies over de laadoplossing tot de fysieke installatie en het uiteindelijke gebruik. Elke wallbox-installatie beschikt over een driefasig laadpunt, driefasige bekabeling, een datakabel en een laadpas om slim te kunnen laden. Future-proof, want als de laadbehoefte van de klant in de toekomst verandert, zijn er geen ingrijpende wijzigingen meer nodig.

Extra service

Bovendien stelt Eneco de SlimLaden-app ter beschikking van nieuwe EV-rijders. De Eneco SlimLaden-app geeft de gebruiker inzicht in de voordeligste momenten op de dag om te laden. Als de thuisenergie van zonnepanelen komt, is het ook mogelijk om te laden met energie van de eigen zonnepanelen. Op deze manier kan de klant altijd duurzaam en voordelig laden. Zodra de klant onderweg is, biedt de Mercedes me app uitkomst: hier is alle informatie over de status van de accu, de laadmogelijkheden in de buurt en plug & charge te vinden. Bovendien is de Mercedes me Eco Coach app beschikbaar als een personal trainer die de bestuurder helpt nog efficiënter met zijn elektrische auto te rijden en te laden.

Ambitie 2039 Mercedes-Benz

De ambitie van Mercedes-Benz op het vlak van duurzaamheid is duidelijk: de doelstelling is om vanaf 2039 een productgamma aan te bieden dat in de hele waardeketen en levenscyclus een CO2-neutrale balans heeft. Daarbij wordt rekening gehouden met de volledige waardeketen: van ontwikkeling tot toeleveranciers, de eigen productie, de elektrificatie van producten, hernieuwbare energiebronnen in de gebruiksfase van elektrische voertuigen en de recycling van voertuigen om de kringloop te sluiten. Tegen het einde van het decennium wil Mercedes-Benz overal waar de marktomstandigheden het toelaten volledig elektrische modellen aanbieden. Eneco – dat met zijn One Planet Plan een duidelijke ambitie heeft gezet om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn – ondersteunt Mercedes-Benz om de toekomst van duurzame mobiliteit verder vorm te geven.

Eneco One Planet Plan

Eneco heeft de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen in de eigen operaties, maar ook in de energie die geleverd wordt aan klanten. Door de capaciteit van zonne- en windenergie nog verder uit te bouwen en niet alleen de particuliere, maar ook de zakelijke klanten in 2030 100% groene stroom te leveren, ​ door bestaande flexibele capaciteit CO2-vrij te maken en door vol in te zetten op het verduurzamen van de warmtelevering aan de klanten, is Eneco volop in beweging om dit doel te realiseren.