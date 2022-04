Yes to Fresh! Yes to een andere keuze! Marktleider Mentos Gum lanceert een nieuwe versie van haar bekendste kauwgum pot, een pot gemaakt van karton. Mentos Gum zet hiermee een belangrijke stap in het verduurzamen van de verpakking van één van haar bekendste producten. Dat betekent dat je binnenkort in de supermarkt naast het iconische plastic potje ook kunt kiezen voor een handige kartonnen versie. Welke kies jij?

Nieuw jasje, zelfde kwaliteit

Bijna iedereen kauwt wel eens op een stukje kauwgum. Vaak nemen we kauwgum voor een frisse adem, als ontspanning onderweg, of om snackdrang tegen te gaan. Om te garanderen dat de kauwgum ook in de kartonnen pot lekker en kwalitatief goed blijft, bestaan de nieuwe potjes voor 90% uit karton en 10% uit plastic en aluminium. Deze 10% is nodig om de voedselveiligheid en behoud van kwaliteit te kunnen garanderen. Wees dus gerust, ondanks het nieuwe jasje hoef je op kwaliteit niets in te leveren. Dankzij de kartonnen verpakking kun jij straks niet alleen van dezelfde kwaliteit kauwgum genieten maar draag je ook nog eens bij aan minder plastic in de wereld.

“Dit is ons eerste product dat verpakt wordt in karton en daar zijn we erg enthousiast over!” zegt Michelle van den Bosch Brand Manager Mentos Gum bij Perfetti Van Melle Benelux. “We zijn de enige in de Benelux-kauwgummarkt die een kartonnen pot aanbieden. De kartonnen versie is wellicht even wennen voor onze consumenten maar we hopen hen te kunnen stimuleren om voor deze keuze te gaan.”

In welke bak moet het?

We proberen allemaal ons steentje bij te dragen en recyclen erop los. De nieuwe kartonnen pot Mentos Gum kun je gewoon recyclen bij het oud papier. Wel zo makkelijk!

Mentos Gum innoveert

Het gebruik van de kartonnen potten betekent een reductie van 100% plastic naar 10% plastic, waardoor Mentos Gum weer een stap vooruit maakt en bijdraagt aan het behalen van de plastic reductie doelstelling voor 2025 van Perfetti Van Melle. Het doel is om in 2025, 15% minder plastic te verbruiken per ton product.

Een aantal van de Hero concepten van Mentos Gum krijgen als eerst een nieuw jasje; de Mentos Gum Pure Fresh in de smaak Fresh Mint & Strawberry (inhoud 80 pieces) en Mentos Gum White in de smaak Sweet Mint & Green Mint (inhoud 110 pieces). De kartonnen potten zijn te koop bij de Albert Heijn, Jumbo, Plus en andere supermarkten.