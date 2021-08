Mego Mobility en NIU timmeren aan snel en duurzaam klusvervoer

Klussen in de binnenstad brengt veel ongewenste uitdagingen met zich mee. Manoeuvreren door smalle straatjes, verkeersopstoppingen en onvoldoende parkeerruimte. Bovendien zijn door het groeiende aantal milieuzones, dieselbussen niet langer welkom in de stad. Reden voor startup Mego Mobility om een deelsysteem voor elektrisch klusvervoer te lanceren: de Klushub. Hiermee zijn vakmensen flexibeler bij het werk in de stad. Elektrische vervoersmiddelen zoals een scooter of bakfiets worden omgebouwd tot klusvoertuigen, die door bouwprofessionals bij de Klushub bij de Stiho Amsterdam kunnen worden gehuurd. De startup werkt hiervoor samen met verschillende mobiliteitsaanbieders, waaronder e-mobility pionier NIU, die de scooters levert. De twee bedrijven vinden elkaar in de gezamenlijke missie om een bijdrage te leveren aan de duurzame gemeentelijke ambities, door de stad autoluwer en emissievrij te maken. Bij een succesvolle introductie in Amsterdam wordt de service uitgebreid naar andere Nederlandse steden.

Duurzaam deelsysteem voor klussers

Enerzijds wordt er in steden een ontmoedigend autobeleid gevoerd om de CO2-uitstoot te verminderen en anderzijds is het de verwachting dat het inwonersaantal in Amsterdam de komende jaren met 20% gaat stijgen. Voor vakmensen actief in de bouw-, onderhouds- en installatiesector betekent dit meer werk, maar ook meer logistieke uitdagingen. Om deze uitdagingen voor hen weg te nemen ontstond de startup Mego Mobility, een deelsysteem voor elektrisch klusvervoer. Hun werkwijze is simpel en effectief: in de stad bevinden zich verschillende overstaplocaties die Klushubs worden genoemd. Op deze plek kunnen professionals overstappen op een elektrisch vervoermiddel waarmee ze zich gemakkelijk door de stad kunnen bewegen richting een afspraak. Inclusief al het gereedschap dat ervoor nodig is. De eigen werkbus kan ondertussen kosteloos worden geparkeerd op dezelfde Klushub. Elk elektrisch voertuig dat kan worden gehuurd wordt door de ingenieurs achter Mego gecheckt, zodat deze maximaal kan worden beladen maar toch 100% rijveilig is. De voertuigen kunnen gemakkelijk worden gereserveerd, ontgrendeld en betaald via de mobiele app. Op deze manier verliezen vakmensen geen kostbare tijd, meent Terence Carter, mede-oprichter van Mego Mobility: “Onze doelstelling is om een oplossing te bieden voor mensen actief in de bouw, installatie of servicelogistiek. Omdat elke verplaatsing in de stad veel tijd kost wegens de drukte en het zoeken naar een parkeerplek, worden klussen steeds vaker afgewezen. Dat is zonde en onnodig. Door het aanbieden van snelle en duurzame vervoersmiddelen die wel welkom zijn in de stad, willen we dit voorkomen.”

De juiste partner in mobiliteit

Toen Terence Carter en Marvin Liot Backer met het idee kwamen van het elektrisch deelsysteem startte de zoektocht naar de juiste partners in licht elektrisch vervoer. Hieruit vloeide onder andere een samenwerking met e-mobility pionier NIU voort. Beide bedrijven delen de missie om steden leefbaarder en ‘groener’ te maken. Sieghart Michielsen, Head of Europe bij NIU: “We zien deze samenwerking als een unieke kans om de krachten te bundelen en ook bouw- en onderhoudprofessionals te voorzien van duurzaam stadsvervoer. Het verontrustende rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change laat nog maar eens zien waarom dit zo broodnodig is. De transitie naar emissievrij stadsvervoer moet versnellen om de ernstige gevolgen van milievervuiling te beperken”. Voor een klus kan onder meer de NIU NQi Cargo worden gehuurd. Deze rijdt 45 km/h, is 100% elektrisch en heeft een actieradius van maar liefst 90 kilometer.