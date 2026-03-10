Stiho is er trots op om te melden dat zij als eerste bouwgroothandel van Nederland B Corp™ gecertificeerd zijn.

“Dit is niet alleen een mooie vervolgstap van een beweging die al enkele jaren geleden is ingezet. Het is ook een prachtige mijlpaal die we hebben bereikt in het jaar van ons 100-jarig jubileum. “Met onze B Corp certificering timmeren we hard verder aan de weg met ons fundament ‘meetbaar duurzaam’,” aldus Business Unit Manager John Faas.

Een resultaat waar we trots op zijn

Als eerste Nederlandse groothandel in bouwmaterialen die B Corp gecertificeerd™ is, voldoen we aan hoge standaarden op het gebied van transparantie en sociaal en duurzaam ondernemen. Het is een externe en onafhankelijke verificatie van onze gehele bedrijfsvoering. Hiermee tonen we ook aan écht werk te maken van ons fundament ‘meetbaar duurzaam’.

Een score van 87.8 punten

De B Corp certificering is door Stiho behaald met 87.8 punten. Om te vergelijken: in Nederland scoort een gemiddeld bedrijf 50,9 punten. Om voor een B Corp certificering in aanmerking te komen heb je minimaal 80 punten nodig. Je moet dus aan zeer strenge eisen voldoen. “Het behalen van onze certificering zie wij als een startschot om voorop te blijven lopen in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo bouwen we aan een circulaire en duurzame bouwsector.”

Waarom vinden wij dit belangrijk?

“Als familiebedrijf dat al 100 jaar bestaat, denken wij niet in kwartalen, maar in generaties,” legt onze Business Unit Manager John Faas uit. “Verantwoord ondernemen en goed werkgeverschap zijn voor ons belangrijk. Stiho kiest ervoor om hier bewust op in te zetten, van onze inkoop tot aan het medewerkersbeleid. Wij willen impact maken op mensen mét mensen.”

Impact op de bouwsector

“We hopen dat deze stap niet uniek blijft,” aldus John. “De bouwsector staat voor grote uitdagingen en vraagt om partijen die verantwoordelijkheid nemen in de hele bedrijfsvoering. Als eerste bouwgroothandel met deze certificering willen we die beweging helpen versnellen.”

Stiho 100 jaar: al generaties lang meer bouwvermogen.

In 2026 bestaan wij als Stiho 100 jaar. Wij zien het als familiebedrijf als onze verantwoordelijkheid om goed en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De komende jaren blijven we verder bouwen aan een nog duurzamere bouwsector, zodat de bouwers van Nederland tijd houden voor het echte werk. En dat doen we al generaties lang, voor de volgende generaties. Wij geven onze klanten al 100 jaar meer bouwvermogen. En dat blijven we de komende jaren ook doen.

Over B Corp: een internationaal keurmerk

B Corp is een internationaal keurmerk. Het is bedoeld voor bedrijven die niet alleen winst willen maken, maar die ook goed omgaan met mensen en de planeet. Om het keurmerk te krijgen, moet je door een strenge keuring heen. Je moet heel wat bewijzen aanleveren om te laten zien dat je eerlijk transparant en duurzaam werkt.

B Corp kijkt naar alles wat je als organisatie doet. Dit is onderverdeeld in vijf impactgebieden: bestuur, medewerkers, milieu, waardeketen en klanten. Bedrijven moeten hun prestaties onderbouwen met bewijsstukken én hun maatschappelijke doelstellingen verankeren in de statuten om voor certificering in aanmerking te komen.

B Corp past bij hoe we bij Stiho willen ondernemen: niet alleen goed willen zijn in de markt, maar ook voor mensen, milieu en maatschappij.