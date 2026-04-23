LTO Noord, de agrarische collectieven, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân zijn gestart met het DAW- Impulsproject Duurzaam Bodembeheer Fryslân. De komende twee jaar werken zij samen met Friese agrariërs aan het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Een gezonde bodem is de basis voor een toekomstbestendige landbouw: het zorgt voor een weerbare teelt, efficiënter gebruik van nutriënten en een betere waterkwaliteit door minder af- en uitspoeling. Het DAW-project is voortvarend van start gegaan: tot nu toe hebben 60 Friese boeren zich al aangemeld voor een bodemadvies en of meting.

Binnen het project worden verschillende activiteiten gecombineerd, zodat boeren direct praktisch aan de slag kunnen. Denk aan bodemadvies op maat, metingen zoals bijmestmonsters en N-mineraalmetingen, compostdemo’s en proefpercelen, velddemonstraties met duurzamere technieken, campagne over ecologisch slootschonen.

Juist nu is goed bodembeheer cruciaal

Volgens LTO Noord-bestuurder Jan Teade Kooistra komt het project op een belangrijk moment: “Het is een prachtige kans om gratis je kennis te vergroten van bodem en mest op jouw bedrijf. Vooral nu we door het verlies van derogatie minder dierlijke mest mogen gebruiken is een nog betere benutting belangrijk. Door meer inzicht te krijgen van bodem en mest kun je de efficiëntie verhogen en de waterkwaliteit verbeteren wat op termijn het uitzicht op verruimingen in de mestregelgeving vergroot.”

Gratis bodemadvies en metingen

Om boeren direct op weg te helpen, biedt het project Friese boeren gratis bodemadvies aan. Daarnaast kunnen agrariërs gebruikmaken van metingen, zoals de combinatiemeting van een bijmestmonster en een N-mineraalmeting. Met deze inzichten kunnen boeren gerichter bemesten en beter inspelen op wat hun bodem en gewas nodig hebben. Met als voordeel lagere kosten en een betere waterkwaliteit.