Bermgras dat anders kilometers verderop verwerkt zou worden, wordt nu omgezet tot voedzame compost op het boerenerf om de hoek. Dat is de kern van wat Agricycling doet. In 2025 lieten de coöperatie in Friesland en de pilotdeelnemers uit Flevoland en Utrecht zien wat de maatschappelijke waarde van kringlooplandbouw in de praktijk is. De resultaten zijn samengevat in de maatschappelijke rapportage over 2025. En die cijfers maken ons trots.

Kunstmest bespaard, bodem verbeterd

De aangesloten boeren verwerkten in 2025 samen 12.600 ton gemeentelijke reststromen tot 11.340 ton kwaliteitscompost. Die compost verving 317.940 kg kunstmest (85.844 kg stikstof). Per boer betekent dat een netto financieel voordeel van €846 na aftrek van het lidmaatschapsgeld. Naast de kostenbesparing heeft de toediening van compost ook positieve effecten op de bodem: het organische stofgehalte stijgt, de bodemstructuur verbetert en over 324 hectare is de waterberging met gemiddeld 8 mm toegenomen. Dat zijn geen kleine getallen — dat is tastbare verbetering van de grond waarop ons voedsel groeit.

Minder CO2 in de atmosfeer

Doordat er minder kunstmest nodig is en reststromen lokaal worden verwerkt, is in 2025 potentieel 2,75 miljoen kg CO2 minder in de atmosfeer terechtgekomen. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 167 huishoudens. De maatschappelijke waarde van deze CO2-reductie bedraagt €178.747. Tel daar de waarde van de vermeden stikstofemissies bij op, en de totale maatschappelijke waarde van Agricycling in 2025 komt uit op meer dan €4,4 miljoen. Dat is wat 109 boeren in één jaar voor elkaar krijgen.

Kringloop tussen stad en land

De methode van Agricycling sluit de nutriëntenkringloop: reststromen uit het stedelijk gebied keren terug naar de bodem die ons voedsel produceert. Stikstof uit organisch materiaal spoelt niet uit naar het grond- of oppervlaktewater, maar blijft gebonden in de bodem. Hiermee vermindert de coöperatie niet alleen de afhankelijkheid van kunstmest, maar ook de bedreiging voor grondwater, oppervlaktewater en voedselkwaliteit.

Naast Friesland zijn inmiddels ook in Groningen en Zuid-Holland coöperaties opgericht. En de groei stopt daar niet: alle provincies zijn betrokken, sommige in een pilotfase waarbij boeren al kleinschalig composteren, andere in een verkennende fase gericht op draagvlak bij stakeholders. De ambitie is helder: doorgroeien naar 850 boeren in 2030. De resultaten van 2025 bewijzen dat deze aanpak werkt.

Foto: Voorzitter Thom Miedema van Agricycling reikt de maatschappelijke rapportage 2025 aan Wethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke



