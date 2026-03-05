De provincie Drenthe heeft gisteren het Convenant Biobased Bouwen Groningen–Drenthe (Bouwvezeldeal) ondertekend. Met deze samenwerking zetten overheden, boeren, bouwbedrijven en kennisinstellingen samen een stevige stap richting biobased bouwen: bouwen met natuurlijke materialen zoals hout, hennep en stro. De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst Natuurlijk Isoleren in Roden.

De kern van de afspraak is helder: we verbinden de hele keten, van land tot pand. Van de teelt van vezelgewassen en het benutten van agrarische reststromen tot de verwerking en toepassing in woningen, renovaties, isolatie en infrastructuur. Wat hier groeit, willen we ook hier gebruiken.

Waarom deze stap?

Drenthe staat voor een grote woonopgave. We willen voldoende woningen bouwen, maar ook zorgvuldig omgaan met grondstoffen en het klimaat. Biobased bouwen helpt daarbij. Het vermindert het gebruik van nieuwe, schaarse grondstoffen en draagt bij aan een duurzamere bouwsector.

Met de Bouwvezeldeal kiezen we ervoor om die beweging samen in de regio vorm te geven. Niet door voor te schrijven welke materialen gebruikt moeten worden, maar door samenwerking te organiseren, kennis te delen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Kansen voor boeren en bedrijven

De deal biedt nieuwe kansen voor de landbouw. Vezelgewassen kunnen zorgen voor extra inkomsten en passen in een toekomstbestendig landbouwsysteem. Ze zijn vaak beter bestand tegen droogte, verbeteren de bodem en vragen minder inzet van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Ook voor de bouw- en verwerkende sector ontstaan nieuwe mogelijkheden. Meer toepassing van biobased materialen betekent innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. Door samen te werken ontstaat meer zekerheid in de keten, wat investeringen en opschaling mogelijk maakt.

Samen versnellen

De Bouwvezeldeal sluit aan bij landelijke en Europese afspraken over circulair en klimaatbestendig bouwen. De provincie Drenthe treedt op als partner en aanjager. De afspraken brengen geen nieuwe financiële verplichtingen met zich mee, maar versterken en verbinden bestaande initiatieven.

Met deze ondertekening kiezen de partijen voor een gezamenlijke aanpak: bouwen aan woningen én aan een sterke, duurzame regio. Zo werken we verder aan elke Drent een thuis.