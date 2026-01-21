Van 9 februari t/m 10 april 2026 stelt de provincie Fryslân €4 miljoen beschikbaar om de Friese landbouwsector te ondersteunen bij de overgang naar een duurzaam, sterk en toekomstbestendig agrarisch bedrijf. De subsidie is voor investeringen die bijdragen aan klimaat, waterkwaliteit, bodem, biodiversiteit en innovatie op het boerenerf. Ook is er budget voor dierenwelzijn en bescherming tegen wolvenschade. Voor jonge landbouwers reserveren we de helft van het budget, zodat zij extra kansen krijgen om te verduurzamen.

Met de regeling ‘Verduurzaming van het Friese landbouwbedrijf 2026’ stimuleert de provincie Fryslân investeringen die de waterkwaliteit verbeteren, de bodemgezondheid versterken en het dierenwelzijn verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om precisie-bemestingsapparatuur, energiezuinige installaties, regelbare drainage of voorzieningen voor meer weidegang. Ook investeringen die bijdragen aan biodiversiteit, natuur-inclusieve teelt en beter dierenwelzijn komen in aanmerking. De investeringen waarvoor men subsidie kan aanvragen staan in bijlage 1 van het openstellingsbesluit.

Gedeputeerde Abel Kooistra: “Deze regeling is beschikbaar voor alle boeren, van gangbaar tot natuur-inclusief. Een boerdiverse landbouwsector versterkt de robuuste en toekomstbestendige positie van de landbouw in Fryslân. Dit maakt de sector efficiënter, terwijl ze tegelijkertijd de positieve invloed van het agrarisch bedrijf op onze leefomgeving versterkt”.

Wie kan subsidie aanvragen?

Landbouwers en samenwerkingsverbanden van landbouwers kunnen de subsidie aanvragen voor fysieke investeringen. De investeringen dragen bij aan verbetering van waterkwaliteit en bodemgezondheid, duurzame energie, biodiversiteit op en rond het bedrijf, natuurinclusieve bedrijfsvoering, dierenwelzijn of zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen van water, bodem en lucht.

Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidieaanvraag moet minimaal €25.000,- en mag maximaal €124.999,- zijn. De subsidie stelt €2 miljoen beschikbaar voor jonge landbouwers, jonger dan 40 jaar, met een subsidiepercentage van 55%. Daarnaast wordt €2 miljoen beschikbaar gesteld voor alle landbouwers met een subsidiepercentage van 40%.

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De openstelling sluit op 10 april 2026 om 17.00 uur. De uitvoering is in handen van het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). De subsidieregeling is onderdeel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB 2023-2027). Het GLB wordt gefinancierd door de Europese Unie (EU); provincies en gemeenten voeren dit samen uit.