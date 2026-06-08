Bij Brandt & Levie houden ze niet van concessies. Ze geloven niet in minder vlees omdat het moet, wél omdat het kan én omdat het beter is. Voor hun nieuwste worsten, die ze lanceren tijdens hun 15-jarig bestaan, voegen ze daarom juist volop smaak toe. De Funky Flavours serie bestaat voor 1/3e uit pure, knallende smaakmakers van verre bodem, zoals rode curry, harissa en masala. De overige 2/3e komt zoals vertrouwd van Goed Gehouden Varken.

Speelruimte voor smaakexplosies

Brandt & Levie bestaat vijftien jaar. Met de nieuwe serie worsten, Funky Flavours, neemt het merk een nieuwe stap in de eiwittransitie. Als worstmakers voelen ze de verantwoordelijkheid om mensen minder en beter vlees te laten eten. Tweederde van de worst bestaat uit vlees van Goed Gehouden Varken, afkomstig van varkens die zijn gehouden volgens de hoogste standaard van dierenwelzijn. Binnen de groeiende hybride productcategorie wordt een deel van het vlees vaak vervangen door bijvoorbeeld bonen, jackfruit of bloedplasma. Vaak is het streven dat consumenten vooral geen “last” van hebben van het ontbreken van vlees. Hoofddoel is dan om ervoor te zorgen dat consumenten het verschil zo min mogelijk proeven. In plaats van ingrediënten zonder smaak te gebruiken, kiezen de worstmakers er juist voor om die ruimte te gebruiken om van deze worsten echte smaakexplosies te maken.

Drie varianten

De Funky Flavours zijn clean label en handgemaakt in Amsterdam. Ze verschijnen in drie varianten:

Masala & Kokos met Feta: Kruidige Indiase masala en romige kokos smelten samen met het zilte, frisse van échte feta, linzen en spinazie. Romig, kruidig en een tikkeltje rebels.

Harissa & Abrikoos met Peterselie: Pittige harissa flirt met het zoete van gedroogde abrikozen en wortel, in balans gebracht door hartige bulgur en frisse peterselie.

Rode Curry & Limoenblad met Gember: Authentieke rode curry, aromatisch limoenblad en de frisse kick van gember en koriander. Gelaagd met zoete aardappel, rijst en kokos.

De Funky Flavours zijn nu verkrijgbaar bij de betere speciaalzaak, via Crisp voor €5,69, via brandtenlevie.nl en binnenkort ook bij Picnic.

Medeoprichter Samuel Levie: “Wij geloven nog steeds dat minder vlees eten noodzakelijk is. We geloven alleen niet dat je mensen daar krijgt door het als morele verplichting op te leggen. Voor onze nieuwste reeks hebben we gekozen voor tweederde vlees, aangevuld met de lekkerste smaakmakers. Dit geeft ons nóg meer speelruimte dan normaal om gebruik te maken van ingrediënten die voor gelaagdheid, spice en bite zorgen. We zien worst al vijftien jaar als een eindeloos in te vullen canvas, waarin we los kunnen gaan met smaakcombinaties. Je kan eigenlijk alles in een worst stoppen, dat maakt het zo’n leuk product”

Opvallend: het lagere vleespercentage staat bewust niet prominent op de verpakking. “Het zijn gewoon ontzettend lekkere worsten. ‘Hybride’ zullen we ze zelf iig niet noemen, het moet gaan om ‘lekker’ en niet klinken als een stekkerauto. We willen dat mensen ze kiezen omdat ze zo goed smaken, als ze daarbij ook het gevoel hebben dat ze iets ‘goeds doen’ is dat mooi meegenomen. Zo helpen we vleesconsumptie te verkleinen, zonder dat mensen hun eetpatroon hoeven te veranderen.”