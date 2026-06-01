Elk jaar bezoeken ruim 100.000 mensen de TT in Assen. Dit jaar duikt er tussen de festivalbezoekers een opvallende circulaire innovatie op: buitenverlichting met lampenkappen gemaakt van plastic afval, plantaardige materialen en poep van dieren uit Wildlands Adventure Zoo Emmen. De innovatie wordt niet achter glas of in een lab gepresenteerd, maar midden op het festivalterrein getest. Daar moet blijken hoe het materiaal zich houdt in de buitenlucht, hoe bezoekers reageren op het verhaal achter het product en of reststromen ook echt kunnen uitgroeien tot aantrekkelijke, bruikbare toepassingen.

Met Van poep tot podiumlicht stelt NHL Stenden Hogeschool een simpele maar fundamentele vraag: wat als afval niet het einde is van een product, maar juist het begin van iets nieuws?

Van Wildlands naar TT Festival in Assen

NHL Stenden Hogeschool test tijdens het TT Festival buitenverlichting gemaakt van plastic afval, plantaardige restmaterialen en poep van dieren uit Wildlands Adventure Zoo. Zichtbaar, tastbaar en circulair. De lampenkappen worden gemaakt van een combinatie van biobased materiaal en gerecycled plastic. De mest van dieren uit WILDLANDS bevat veel plantaardige vezels en vormt, na verwerking, onderdeel van een nieuw composietmateriaal. Samen met gerecycled plastic ontstaat een materiaal dat stevig, licht en geschikt voor buitengebruik moet zijn.

De lampenkap is de eerste toepassing, maar het onderzoek reikt verder dan verlichting alleen. Het project laat zien hoe lokale reststromen kunnen worden gebruikt voor nieuwe producten in de openbare ruimte: zichtbaar, tastbaar en met een verhaal dat mensen meteen begrijpen. Juist daarom wordt het materiaal getest op een plek waar de werkelijkheid zich niet laat regisseren. Buiten, tussen publiek, wisselend weer, intensief gebruik en duizenden bezoekers met een ongefilterde mening.

Circulair design dat niet in een lab blijft hangen

“De circulaire lampenkappen vormen een sfeervolle aanvulling op het festival. Door deze met festivalbezoekers te testen, leren we niet alleen of ze tegen een stootje kunnen, maar vooral hoe mensen ze ervaren en waarderen.” – Corinne van Noordenne, projectleider en onderzoeker lectoraat Circular Plastics, NHL Stenden Hogeschool

Tijdens TT Festival onderzoekt het team twee dingen tegelijk. Technisch wordt gekeken hoe de lampenkappen zich houden in de buitenlucht, bij temperatuurverschillen, wisselend weer en intensief gebruik. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe bezoekers reageren op het materiaal, de uitstraling en het verhaal erachter.

Die publieksreactie is minstens zo belangrijk als de technische test. Circulaire materialen kunnen pas echt doorbreken als mensen ze niet alleen begrijpen, maar ook willen gebruiken, accepteren en mooi genoeg vinden voor hun eigen leefomgeving. Daarmee raakt Van Poep tot Podiumlicht aan een bredere maatschappelijke opgave. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat vraagt om nieuwe materialen en productiemethoden, maar ook om draagvlak. Om producten die mensen kunnen zien, aanraken, bevragen en uiteindelijk omarmen. Dit project maakt die transitie tastbaar. Het laat zien dat circulair design niet braaf of abstract hoeft te zijn, maar ook mag verrassen.

Houdt het stand tussen publiek, weer en echte meningen?

Van Poep tot Podiumlicht is een initiatief van het lectoraat Circular Plastics van NHL Stenden Hogeschool. Het project wordt uitgevoerd met steun van Innofest en Regieorgaan SIA, in samenwerking met WILDLANDS Adventure Zoo Emmen.

Het project maakt deel uit van een bredere samenwerking waarbij onderzoeksteams van Nederlandse hogescholen hun innovaties testen tijdens festivals en living labs. Zo worden veelbelovende ideeën niet alleen ontwikkeld binnen het onderwijs en onderzoek, maar ook vroegtijdig getoetst in de praktijk.

Over het project

Tijdens TT Festival organiseert Innofest een innovatietour langs de testlocaties op de TT Laan. Bezoekers, journalisten, partners en andere geïnteresseerden krijgen zo een kijkje achter de schermen bij innovaties uit praktijkgericht onderzoek.

Met een silent-disco-headset wandel je langs de teams, hoor je de verhalen achter de tests en ga je in gesprek met de onderzoekers en makers. De tour laat van dichtbij zien wat er gebeurt wanneer innovatie de festivalpraktijk opzoekt: tussen publiek, directe reacties en onverwachte inzichten.

Foto: Christian Kamminga