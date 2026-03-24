De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die streeft om prijsstunten met o.a. vlees in te perken. Aanleiding voor de motie was het nieuws dat Jumbo hun maatregel om als enige grote supermarkt niet meer met vlees te stunten heeft teruggedraaid, nadat andere supermarkten hun voorbeeld niet volgen.

“Met deze stap laat de Kamer zien dat zij de eiwittransitie serieus neemt”, zegt Joey Cramer, directeur van ProVeg Nederland, mede namens TcV, TAPP Coalitie, de Vegetariërsbond, Questionmark en GPA.

“Na jaren van stilstand bewijst zij dat ze de overheidsdoelen op dit gebied nog steeds wil halen. Vanwege onder andere de volksgezondheid, de klimaat- en stikstofuitdagingen, dierenwelzijn en voedselzekerheid moeten we als land toe naar een dieet met meer plantaardige producten. Dat lukt niet als we onze voedselomgeving niet veranderen. Aanbiedingen en reclames spelen daarin een belangrijke rol.”

Supermarkten kunnen stap nu al nemen, ook zonder wettelijke grondslag

De motie vraagt de regering om een wettelijke grondslag te creëren voor een verbod op prijsstunten met vlees. Een eerdere motie uit 2022 waarin hetzelfde werd verzocht, is niet uitgevoerd. De leden Ouwehand (PvdD) en Grinwis (CU) verzoeken nu opnieuw om zo’n verbod toch in te voeren.

ProVeg Nederland, TcV TAPP Coalitie, de Vegetariërsbond, Questionmark en GPA juichen het aannemen van de motie toe, maar benadrukken dat een wet niet nodig zou moeten zijn om te stoppen met prijsstunten.

Cramer: “Supermarkten en andere retailers zijn natuurlijk vrij om zelf te stoppen met prijsstunten, zoals Jumbo al eerder heeft gedaan. Daar is geen wet voor nodig: daar kunnen zij gezamenlijk afspraken over maken. De supermarkten zetten nu al stappen naar een meer plantaardig dieet – bijvoorbeeld met meer aanbod en lagere prijzen van plantaardige producten. De supermarkten hebben de ambitie om 60% van hun verkochte eiwitten in 2030 plantaardig te laten zijn. Stoppen met prijsstunten op vlees brengt dat doel veel dichterbij.”

Eiwittransitie weer op de kaart

Deze motie past in het patroon van de nieuwe Kamer en het nieuwe Kabinet om de eiwittransitie weer op de kaart te zetten. De Kamer keerde zich voor de jaarwisseling al tegen het Europese voornemen om ‘vleesnamen’ voor plantaardige vervangers te verbieden. Vorige week liet het nieuwe kabinet weten de eiwittransitie te willen versnellen, door bijvoorbeeld landelijke campagnes voor plantaardig eten en afspraken met retailers over o.a. prijzen en plaatsing van producten.

Cramer: “Wij juichen toe dat de Kamer en het Kabinet hier werk van maken, al zo snel na het aantreden. De eiwittransitie is een complex proces waarin veel verschillende partijen een rol spelen. Om deze transitie te laten slagen is het essentieel dat de overheid de regie neemt en maatregelen neemt die duurzame keuzes stimuleren.”