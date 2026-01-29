Veel Nederlanders hebben onvoldoende inzicht of verkeerde opvattingen over energieverbruik in huis. Dat kan ervoor zorgen dat huishoudens geld laten liggen. Denk aan een hogere energierekening doordat je cv-ketel te warm staat afgesteld, tot niet-duurzame investeringen in je woning. Om de kennis van Nederlanders op een laagdrempelige manier te vergroten en de energierekening betaalbaar te houden, lanceert Vattenfall vandaag het Nationaal Energie-Examen.

De eerste resultaten van het examen laten zien dat aanvullende kennis welkom is. Hoewel net iets meer dan de helft van de deelnemers een voldoende* scoort, zijn er opvallende verschillen per onderwerp. De basiskennis over verwarmen en de opbouw van de energierekening zit bij de meeste mensen wel goed. Effectief verduurzamen en inschatten wat apparaten nu écht verbruiken, blijkt voor velen nog vaak nog gissen. En dat biedt kansen. Want juist op die vlakken kan extra kennis helpen om direct te besparen op je energieverbruik en zo financieel voordeel te behalen.

De grootste instinkers: we verkijken ons op verbruik

Hoe lastig we het vinden om ons daadwerkelijke stroomverbruik in te schatten, blijkt wel uit één van de instinkers in het examen. Zo weet zeven op de tien Nederlanders niet wat meer stroom verbruikt op jaarbasis: elke dag drie uur gamen op een spelcomputer of jaarlijks tweehonderd keer de wasmachine laten draaien. Tegen de verwachting in verbruikt de fanatieke gamer aanzienlijk meer stroom. Naast waardevolle bespaartips bevat het examen ook verrassende feitjes, bijvoorbeeld over hoeveel stroom een enkele omwenteling van een windmolen produceert en hoeveel wassen je hiervan kunt draaien.

Wouter Wolfswinkel, energie-expert bij Vattenfall: “We stampen op school jaartallen en formules, maar niemand vertelt ons precies hoe een energierekening in elkaar zit of wat de impact is van de apparatuur die we dagelijks gebruiken. Terwijl die kennis direct invloed heeft op je portemonnee en bovendien helpt bij het vereenvoudigen van de energietransitie.”

Op energie-examen.nl kan iedereen vanaf vandaag (gratis) de kennis testen. Na afloop weet je welk energietype je bent en op welke onderwerpen nog winst te behalen valt.