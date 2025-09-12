Nederland produceerde in het eerste halfjaar van 2025 64 miljard kWh elektriciteit. Dit is 7 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2024. Met name de productie uit fossiele bronnen steeg, vooral uit kolen. De productie uit hernieuwbare bronnen was lager, vooral uit windenergie. De productie uit zonne-energie piekte in het tweede kwartaal. Het verbruik van elektriciteit bleef gelijk. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

In het eerste kwartaal van 2025 is 35 miljard kWh elektriciteit geproduceerd. Dat is de hoogste kwartaalproductie sinds het begin van de meting. In het tweede kwartaal produceerde Nederland 29 miljard kWh.

Het elektriciteitsverbruik schommelt per kwartaal, maar er zijn weinig verschillen met vorig jaar. Het overschot (het verschil tussen productie, verbruik en verlies bij distributie) van elektriciteit is netto uitgevoerd naar met name België en Duitsland. De uitvoer in het eerste kwartaal was de hoogste ooit gemeten.

Door minder wind neemt aandeel hernieuwbare elektriciteit af

De productie uit hernieuwbare bronnen (zon, wind, water en biomassa) daalt met 1 miljard kWh in de eerste zes maanden van 2025 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral de productie uit wind daalde (met 3 miljard kWh), omdat het zowel op zee als op land minder waaide. De daling op land was groter dan de daling op zee.

De productie uit zonne-energie was in de eerste zes maanden 2 miljard kWh hoger dan in dezelfde periode van 2024. In het tweede kwartaal was deze met 10 miljard kWh zelfs de hoogste ooit gemeten. Dit komt vooral doordat het tweede kwartaal zonniger was dan dezelfde periode in 2024.

In het eerste halfjaar van 2025 kwam 48 procent van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen. In het eerste kwartaal was dit 39 procent en in het tweede kwartaal 59 procent.

Meer elektriciteit uit kolen en aardgas

De productie van elektriciteit uit kolen stijgt in de eerste zes maanden van 2025 met 72 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de productie uit kolen 2 miljard kWh hoger dan dezelfde periode in 2024, de productie uit aardgas was 2 miljard kWh hoger. Elektriciteitscentrales op kolen en aardgas kon de lagere productie van hernieuwbare energie opvangen dankzij relatief lage prijzen van kolen en aardgas in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal steeg de productie uit fossiele bronnen minder.