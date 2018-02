Meer duurzame nieuwe producten op de Huishoudbeurs en Negenmaandenbeurs

De Huishoudbeurs en de daaraan gekoppelde Negenmaandenbeurs, nog tot en met 25 februari in RAI Amsterdam, bieden ook voor de duurzame consument veel interessante nieuwtjes. Van bamboe luiers tot natuurlijke deodorant en van een groentenplein tot fashion met een verhaal. Verspilling is taboe: overgebleven producten worden opgehaald en gedoneerd via Zending over Grenzen.

RAI Amsterdam heeft een sterke focus op duurzaamheid. De organisatie wil bijdragen aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Binnen de beurzen die de RAI zelf organiseert, zoekt de organisatie steeds naar manieren om aan deze doelen bij te dragen, in samenwerking met beurspartners. Dat blijkt hand in hand te gaan met de behoeften van bezoekers.

Duurzaam, hip en leuk

Nicole Babay, eindverantwoordelijk voor de Huishoudbeurs en de Negenmaandenbeurs, zag de afgelopen jaren de aandacht voor duurzaamheid bij zowel het publiek als bij exposanten toenemen. ‘Duurzame producten zijn niet meer alleen verantwoord, maar steeds vaker ook hip en leuk. Kijk bijvoorbeeld naar ‘Salt Of The Earth’, deodorant op basis van mineraalzout dat in Azië al eeuwenlang als natuurlijke deodorant wordt gebruikt. Deze Nederlandse start-up introduceerde het innovatieve product in 2017 en koos dit jaar de Huishoudbeurs als podium voor de wereldwijde primeur van hun nieuwe roll-ons. Een ander mooi voorbeeld is het Nederlandse merk Doenya, gespecialiseerd in kleding en accessoires van organisch gelooid leer. Hun producten worden geproduceerd in Marrakech door een klein atelier van leerwerkers en leerwerksters die doof zijn. Het merk wil met hun producten zowel bij de makers als bij de kopers een glimlach op het gezicht toveren. Dit zijn slechts twee voorbeelden van verschillende producten op de beurs waarbij duurzaam en aantrekkelijk uitstekend samengaan.’

Kleine moeite, groot effect

De vele bezoekers van beide beurzen kunnen samen een groot effect hebben op een schoner milieu. Met Stibat, stichting lege batterijen, werkt de beursorganisatie sinds 2012 samen. Bezoekers worden opgeroepen om tijdens de beurs hun lege batterijen in te leveren. Tijdens de afgelopen vier Huishoudbeursedities zijn in totaal 650.000 batterijen ingeleverd. Er zijn nog talloze andere sympathieke initiatieven, zoals de boekenruil. Op de Huishoudbeurs worden kookboeken uitgewisseld en op de Negenmaandenbeurs vinden kinderboeken een nieuwe eigenaar.

Glamoureus goed doen

Glamoureus, genereus en duurzaam tegelijk? Zelfs dat is mogelijk. Tijdens de Fashion Vintage Sale, dit jaar voor de tweede keer op de Huishoudbeurs, kunnen bezoekers (première)jurken, schoenen en andere glamour-outfits van bekende Nederlandse sterren kopen. Een deel van de opbrengst is bestemd voor Pink Ribbon, dat zelf ook op de beurs staat.

Puur Baby Plaza

Ouders willen het allerbeste voor hun kind – en natuurlijk wil je dat je kind opgroeit in een schone en gezonde wereld. Daarom zijn er ook op de Negenmaandenbeurs vele duurzame producten te vinden, die zijn samengebracht op de Puur Baby Plaza. Bijvoorbeeld duurzame babykleding en verzorgingsproducten. Maar ook wasbare luiers, of, voor wie dat net te veel is, wegwerpluiers op basis van bamboe en billendoekjes die bestaan uit 99,9% water. En wat te denken van het gezonde Groenten en Fruitplein? Er worden bovendien gratis groenten en fruit uitgedeeld, met recepten voor baby’s eerste gezonde hapje.

Verspilling voorkomen

De internationale hulporganisatie Zending over Grenzen zamelt na afloop van de beide beurzen de producten in die door standhouders worden achtergelaten. Deze spullen, die voorheen werden weggegooid, krijgen nu een tweede leven bij ouderen, kinderen en mindervaliden in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Roemenië en Oekraïne. Zending over Grenzen doet dit al voor het derde jaar op rij, in nauwe samenwerking met de beursorganisatie.

Duurzaam, dat doen we gewoon

Duurzaamheid is geen luxe meer, maar een vanzelfsprekendheid. RAI Amsterdam heeft de ambitie om met het creëren van waardevolle ontmoetingen en middels het organiseren en faciliteren van duurzame evenementen, duurzame groei en ontwikkeling te stimuleren van mensen, markten en de maatschappij. Evenementen hebben echter ook vervuilende aspecten door onder andere het vervoer, verblijf en het verbruik dat met een evenement gepaard gaat. RAI Amsterdam zet zich daarbij in om de omgeving zo min mogelijk te belasten. Daarom ondernemen we verschillende initiatieven om de negatieve impact te verkleinen. We recyclen bijvoorbeeld al ons afval 100%, gebruiken hernieuwbare energiebronnen, onderzoeken mogelijkheden om afval te voorkomen en beperken voedselverspilling met innovatieve cateringconcepten.

Elke stap telt

Nicole Babay besluit: ‘Iedereen wil een wereld waarin het goed leven is en daar kunnen we samen voor zorgen. Als je naar de duurzaamheidsdoelen van de VN kijkt, zie je dat er nog een boel te doen is, maar elke stap is er een. Het doet goed om daaraan te kunnen bijdragen door als RAI Amsterdam duurzaam te werken en door op de Huishoudbeurs en de Negenmaandenbeurs ruimte te geven aan enthousiaste merken en initiatieven die bijdragen aan een betere wereld.’