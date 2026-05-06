Terwijl op 20 mei a.s. de stands worden afgebroken en de lichten doven in de RAI Amsterdam, begint voor ruim 150 vrijwilligers juist het belangrijkste moment van de PLMA-beurs: de Voedselrun. In slechts drie uur tijd verzamelen zij duizenden overgebleven producten die anders verloren zouden gaan — om ze een tweede leven te geven bij gezinnen die het hard nodig hebben.

Als de beurs eindigt, begint het pas

Jaarlijks blijven er na de beurs grote hoeveelheden bruikbare producten achter. Waar deze normaal gesproken deels worden afgeschreven, krijgen ze op 20 mei een nieuwe bestemming. Direct na het officiële eindsignaal van de beurs komen vrijwilligers in actie om voedsel en andere bruikbare goederen veilig te stellen.

“Het bijzondere is hoe zichtbaar de impact is,” zegt Hannie van Schaik, Relatiemanager van Zending over Grenzen. “Wat op de beursvloer zijn waarde lijkt te verliezen, blijkt elders juist van grote betekenis.”

Steeds meer bedrijven haken aan

Het initiatief kan rekenen op groeiende betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven. Steeds meer organisaties sluiten aan door teams van medewerkers beschikbaar te stellen of door praktisch bij te dragen met materialen en middelen. Daarmee wordt de impact van de actie ieder jaar verder vergroot.

Van krat naar keukentafel

De ingezamelde producten worden na afloop verdeeld onder hulporganisaties en bereiken uiteindelijk duizenden huishoudens in Nederland en in Oost-Europa. Daarmee wordt niet alleen voedselverspilling tegengegaan, maar ook directe ondersteuning geboden aan mensen in kwetsbare situaties.

De krachtige schakel: transport en samenwerking

Achter de schermen speelt logistiek een cruciale rol. Met kleine bijdragen kan worden geholpen om de producten daadwerkelijk op de juiste plek te krijgen — van beursvloer tot voordeur.

De actie laat zien hoe logistiek, samenwerking en timing samenkomen in een efficiënt proces: van stand naar krat, van krat naar vrachtwagen en uiteindelijk naar de eindbestemming.

Met deze aanpak krijgt wat achterblijft op de beursvloer alsnog waarde — niet als restproduct, maar als directe hulp.