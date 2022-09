Steeds meer Nederlanders kopen een e-fiets om daarmee van en naar hun werk te reizen. Onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwachten dat deze trend zich ook in de komende jaren voortzet. Hoewel de elektrische fiets met name de normale fiets vervangt, laten Nederlanders voor de woon-werkreis ook de auto vaker staan door het gebruik van de e-fiets.

De elektrische fiets biedt de mogelijkheid om sneller en met minder moeite te reizen in vergelijking met de normale fiets. Dit is voor veel mensen dan ook de belangrijkste reden om een e-fiets te kopen. Sinds 2018 worden er jaarlijks meer nieuwe elektrische fietsen verkocht dan gewone toer- of stadsfietsen. In 2021 was ongeveer 52% van de 923.000 verkochte nieuwe fietsen een e-fiets. Het aantal elektrische fietsbezitters, in 2021 naar schatting 3,6 miljoen, blijft in de komende jaren groeien, zo concluderen de onderzoekers van het KiM in hun rapport over het gebruik en gemak van de e-fiets.

In 2021 legden Nederlanders ongeveer 5,3 miljard km af op de e-fiets. Hiervan werd 0,3 miljard km afgelegd door scholieren (12-18 jaar). Tussen 2018 en 2021 steeg het gebruik van de elektrische fiets in die groep het sterkst, hoewel het totale gebruik in die groep klein is.

Van de Nederlanders van 12 jaar en ouder die nog geen elektrische fiets bezitten, is ruim 1 op de 5 (22%) van plan om binnen 5 jaar een exemplaar aan te schaffen. Nog eens iets minder dan 1 op de 5 (17%) verwacht dit over meer dan 5 jaar te doen. Onder deze groep zijn relatief veel werkende Nederlanders die van plan zijn de e-fiets te gebruiken voor hun woon-werkreis.

Geschikt vervoermiddel

Werkende Nederlanders zijn bereid om gemiddeld ongeveer een half uur naar het werk te reizen met een e-fiets. Dit komt neer op een afstand van een kleine 10 km. Ongeveer 6 op de 10 woon-werkreizen die Nederlanders jaarlijks maken, zijn niet langer dan 10 km. Daarmee lijkt de e-fiets voor een groot deel van de werkende Nederlanders een geschikt vervoermiddel om van en naar hun werk te gaan.

Fysieke gezondheid

Een kwart van de elektrische fietsbezitters kan vanwege de fysieke gezondheid niet of slechts beperkt een normale fiets gebruiken. Van deze groep mensen zou ruim de helft (52%) zonder e-fiets minder vaak en 4 op de 10 (43%) geheel niet fietsen. Met de elektrische fiets kunnen zij actief blijven reizen.

Hoge prijs

De relatief hoge prijs is voor de meeste mensen reden om te twijfelen over aanschaf van een elektrische fiets, om de aankoop uit te stellen of de aanschaf in het geheel niet te overwegen. De prijs die mensen bereid zijn om te betalen voor een e-fiets ligt met name voor die laatste groep ver onder de gemiddelde nieuwprijs. Om hen ertoe te bewegen een e-fiets te kopen is waarschijnlijk een forse aanschafsubsidie nodig. Maar uit het KiM-onderzoek blijkt dat zo’n subsidie naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie de mensen bereikt die ook zonder een subsidie een e-fiets zouden aanschaffen.