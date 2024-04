Vandaag, op Earth Day, wordt opgeroepen stil te staan bij ons consumptiegedrag en de impact ervan op onze planeet. Uit onderzoek van Swappie, de grootste refurbisher van iPhones in Europa, blijkt dat er een dringende behoefte is aan meer bewustwording én educatie over de impact van e-waste. Swappie heeft een pan-Europees onderzoek uitgevoerd om de kennis over en het bewustzijn van mensen over duurzame gewoonten, de CO2-voetafdruk en de impact van e-waste op de planeet te peilen. Het resultaat is een verontrustende en dringende behoefte aan meer bewustzijn in alle leeftijdsgroepen, waarbij het gebrek aan kennis over e-waste en de ernstige gevolgen ervan duidelijk aan het licht kwamen.

Hoeveelheid e-waste

In 2022 is een recordhoeveelheid van 62 miljoen ton e-waste geproduceerd, blijkt uit onderzoek van de Verenigde Naties. Dit is een stijging van 82% ten opzichte van 2010. In 2030 zal dit cijfer met nog eens 32% stijgen tot 82 miljoen ton. Maar liefst 72,8% van de Nederlandse respondenten was zich niet bewust van de, in de enquête genoemde, verwachte toename van 75 miljoen ton elektronisch afval in 2030, dat gelijkstaat aan het weggooien van 1.000 laptops per seconde.

E-waste productie per persoon in Nederland

In Nederland bedroeg de e-waste in 2022 per persoon 22,1 kg. Slechts 28,6% van de respondenten gaf een correcte schatting van hun jaarlijkse productie van elektronisch afval.

Educatie en actie: noodzaak om negatieve trend te keren

Wereldwijd stijgt de productie van e-waste jaarlijks met 2,6 miljoen ton, terwijl het recyclingpercentage daalt van 22,3% in 2022 naar slechts 20% in 2030. Niet alleen deze cijfers benadrukken de dringende behoefte aan meer educatie en actie om deze negatieve trend te keren, ook het onderzoek van Swappie benadrukt dit belang. Niet alleen deze cijfers benadrukken de dringende behoefte aan meer educatie en actie om deze negatieve trend te keren, ook het onderzoek van Swappie benadrukt dit belang. Slechts een minderheid (40%) van de Nederlandse respondenten gaf aan zich grote zorgen te maken over hun ecologische voetafdruk en impact op het milieu.

Martine Hardeveld Kleuver, Benelux Country Lead bij Swappie: “Deze onderzoeksresultaten benadrukken het belang van bewustwording over e-waste en de schadelijke effecten ervan op onze planeet. Het is duidelijk dat consumenten een sterke wens hebben om beter geïnformeerde keuzes te maken om hun impact op het milieu te beperken. Maar de verantwoordelijkheid houdt hier niet op. Bij Swappie beloven we ons in te zetten om steeds meer mensen bewust te maken van e-waste en hoe iedereen kan bijdragen aan het verbeteren van de wereld.”

Continue inzet Swappie

Swappie blijft zich inzetten voor milieu-educatie en duurzaamheid, met als doel om mensen te voorzien van kennis om e-waste tegen te gaan en CO2-uitstoot te verminderen. Als onderdeel van haar Earth Day-initiatieven zal Swappie educatieve campagnes en middelen lanceren om mensen te helpen de uitdagingen van e-waste beter te begrijpen en aan te pakken.