Deze week is de vijfde editie van de nationale week tegen voedselverspilling. Het tegengaan van verspilling staat ook hoog op de agenda van voedselproducenten. Via Foodello, een online supermarkt voor gered eten die sinds vorig jaar op de Nederlandse markt actief is, worden overschotten aangeboden van meer dan 250 leveranciers.

“Voor veel voedselproducenten is het moeilijk om in te schatten hoeveel vraag er is naar een specifiek product vanuit de supermarkten. Hierdoor ontstaan overschotten. Als de houdbaarheidsdatum nadert of het seizoen is voorbij, kan het zijn dat deze overschotten worden verspild”, legt Bas Dekker, marketingmanager bij Foodello, uit. “Voor producenten is dit een doorn in het oog, omdat ook zij graag duurzamer opereren. Via Foodello vinden voedseloverschotten van producenten alsnog hun weg naar de consument.’’ Uit eerder onderzoek onder duizend Nederlandse consumenten bleek dat de consument geen problemen ervaart met voedsel dat de THT-datum nadert of zelfs is gepasseerd. 98% van de respondenten consumeert wel eens een product na de THT-datum.

Verkeerde muesli-overschotten

Zelfs als het product nog helemaal vers is zijn er situaties waarin goed voedsel verspild wordt. “Door een wijziging in de verpakking van onze muesli, zaten we met een behoorlijke voorraad muesli die we niet meer aan de supermarkt konden leveren”, vertelt Holiefoods, het bedrijf achter het mueslimerk Holie. “Via Foodello kan de consument onze producten alsnog kopen.”

Naast Holiefoods zijn ook grote namen als Unilever en Fairtrade Original bewust bezig met het tegengaan van verspilling. “Wanneer wij een overschot hebben, bereiken onze producten als curry’s en koffie, dankzij Foodello, alsnog de consument” aldus Fairtrade Original. “Dit werkt door in de impact die wij maken voor de boeren én we voorkomen hiermee voedselverspilling.”

Boodschappen voor de helft van de prijs



In een jaar tijd is de online supermarkt gegroeid naar bijna 100.000 klanten en verwerkt het overschotten van meer dan 250 leveranciers en producenten. De consumenten besparen gemiddeld 50% op hun boodschappen, ten opzichte van de reguliere supermarktprijs. Het van oorsprong Finse bedrijf is wegens dit succes ook genomineerd als beste winkelketen van het jaar.