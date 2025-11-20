13 november markeerde een keerpunt in Europa. Het Europees Parlement nam, in een ongekende en weloverwogen strategische alliantie tussen rechts en extreemrechts, een regressieve wetgeving aan, bekend als “Omnibus I”, die de richtlijn inzake due diligence voor bedrijven ontmantelt en zelfs, te midden van COP30, de verplichting voor multinationals opheft om “klimaattransitieplannen” op te stellen en te implementeren die gericht zijn op naleving van het Akkoord van Parijs. Vandaag roept een internationaal collectief van meer dan 250 leiders van maatschappelijke organisaties, vakbonden (waaronder FNV), maatschappelijk verantwoord ondernemen, academici, advocaten en klimaatactivisten de 27 Europese lidstaten op om weerstand te bieden aan de golf van deregulering die Donald Trump, Qatar en de fossiele-brandstoffenlobby’s eisen, en om de wettelijke aansprakelijkheid van bedrijven en klimaattransitieplannen volledig te herstellen in de Europese richtlijn inzake due diligence voor bedrijven (CS3D).

Deze brief, ondertekend door vakbondsleiders uit Frankrijk, Spanje, België en Italië; Goldman Prize-winnaars uit India, Rusland, Duitsland en Frankrijk; Naast ngo-directeuren, bedrijfsleiders, klimaatactivisten, academici en advocaten, arriveert op de openingsdag van de ’trialoog’, die vanavond de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU bijeenbrengt om te beginnen met het afronden van een overeenkomst over dit eerste wetgevingspakket voor deregulering, Omnibus I. Het gaat om twee maatregelen waarvan het verlies het einde zou betekenen van de Europese richtlijn inzake due diligence voor bedrijven, ondanks de goedkeuring ervan door de EU in het voorjaar van 2024: de wettelijke aansprakelijkheid van bedrijven (artikel 29) en klimaattransitieplannen (artikel 22). De ontmanteling of opheffing ervan zou wijzen op de duidelijke voorkeur van politieke instellingen voor onverantwoordelijke financiële machten.

De ondertekenaars uit meer dan 30 landen, waaronder Spanje, Frankrijk, Duitsland, India, Rusland, Albanië, Nederland, België, Finland, Ivoorkust, Zuid-Afrika, Kazachstan, het Verenigd Koninkrijk, de Oeigoerse diaspora en Kameroen, roepen de EU-lidstaten op om een ​​democratisch en ethisch standpunt in te nemen.

See the open letter published in the French newspaper Le Nouvel Obs