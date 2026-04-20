Een nieuw rapport van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ontwikkeld in samenwerking met KPMG, wijst op besluitvorming op de korte termijn als het meest invloedrijke risico dat de vooruitgang op de duurzaamheidsagenda bedreigt. Het rapport, getiteld “Safeguarding Sustainability: A Dynamic Risk Assessment for the Sustainability Agenda”, past de Dynamic Risk Assessment (DRA)-methodologie van KPMG toe om 20 onderling verbonden risico’s in kaart te brengen die de toekomst van duurzame bedrijfstransformatie bepalen. Het rapport benadrukt waar de WBCSD, haar leden en het bredere bedrijfsleven het meest effectief kunnen handelen om de vooruitgang te waarborgen en verandering te versnellen in een steeds onzekerder wordende mondiale omgeving.

Een koers uitzetten door onzekerheid

Duurzaamheid wordt door bedrijfsleiders steeds meer gezien als onlosmakelijk verbonden met de waarde van de onderneming – bepalend voor groei, veerkracht, kapitaalkosten en concurrentievermogen op de lange termijn.

We moeten er echter niet van uitgaan dat voortdurende vooruitgang onvermijdelijk is. We opereren in een wereld die wordt gekenmerkt door toenemende complexiteit, volatiliteit en fragmentatie. Het vertrouwen in instellingen staat onder druk, geopolitieke spanningen nemen toe en de economische druk intensiveert. In bepaalde kringen wint een tegenreactie op duurzaamheid aan momentum.

Op dit cruciale moment hebben KPMG en WBCSD samengewerkt aan dit rapport om ons begrip van deze risico’s te verdiepen en cruciale aangrijpingspunten te identificeren waar WBCSD, haar leden en andere op duurzaamheid gerichte organisaties het meest effectief kunnen ingrijpen om de vooruitgang te waarborgen en de duurzame transformatie in de onzekere wereld van vandaag te versnellen.

Voorbij traditionele risicobenaderingen

Traditionele risicobeoordelingen onderzoeken risico’s doorgaans individueel, met de focus op waarschijnlijkheid en ernst. In de huidige, sterk onderling verbonden wereld is deze aanpak niet langer voldoende.

Met behulp van KPMG’s Dynamic Risk Assessment identificeert het rapport 20 kritieke risico’s voor de duurzaamheidsagenda en brengt het, cruciaal, in kaart hoe deze risico’s op elkaar inwerken als onderdeel van een complex netwerk. Deze systeemgerichte benadering laat zien welke risico’s de grootste invloed hebben op andere risico’s en welke het meest kwetsbaar zijn voor versterking door veranderingen elders in het systeem.

Kortetermijndenken centraal in het risiconetwerk

De bevindingen zijn duidelijk: kortetermijndenken staat centraal in het risiconetwerk voor duurzaamheid.

Besluitvorming op korte termijn beïnvloedt – en wordt beïnvloed door – vrijwel elk ander belangrijk risico, waardoor de duurzaamheidsagenda kwetsbaarder wordt voor verdringing door concurrerende prioriteiten en directe druk.

Andere zeer invloedrijke en kwetsbare risico’s zijn onder meer de afstand tot het probleem (de kloof tussen besluitvormers en de gevolgen in de praktijk), fractale dissonantie (moeilijkheden bij het herkennen van patronen op systeemniveau) en de onderschatting van exponentiële kantelpunten.

Een gedragsmatige uitdaging

Veel van de meest invloedrijke risico’s die in het rapport worden genoemd, zijn van gedragsmatige en cognitieve aard. Hoewel sommige risico’s voortkomen uit politieke en economische omstandigheden, hebben verschillende van de belangrijkste oorzaken van terugval in duurzaamheid te maken met hoe individuen en organisaties complexiteit, tijdshorizonten en systeemverandering waarnemen.

Dit betekent dat ze binnen de invloedssfeer van het bedrijfsleiderschap vallen; via incentives, bestuursstructuren, organisatiecultuur en opleiding.

Leren – en het vermogen om continu te leren, af te leren en opnieuw te leren – blijkt een cruciale vaardigheid te zijn voor het beheersen van duurzaamheidsrisico’s en het behouden van momentum voor transformatie.

Waar bedrijven impact kunnen hebben

Het bedrijfsleven is bij uitstek geschikt om gedragsrisico’s op grote schaal aan te pakken. Bedrijven hebben een uniek vermogen om de manier waarop mensen denken en handelen in het dagelijks leven vorm te geven. Door hun eigen medewerkers en leiders te beïnvloeden, en door contact te leggen met leveranciers, partners, klanten en beleidsmakers, kunnen bedrijven kortetermijndenken tegengaan, besluitvormers opnieuw verbinden met de impact in de praktijk en systeemdenken in de hele waardeketen versterken.

WBCSD zet zich op haar beurt in om deze agenda te bevorderen door middel van haar educatieve en capaciteitsopbouwende activiteiten – het samenbrengen van vooraanstaande denkers, het samenwerken met academische en onderwijsinstellingen wereldwijd en het integreren van gedragsinzichten in haar programma’s.

Een oproep tot collectieve actie

Het rapport ‘Safeguarding Sustainability’ is ontworpen om WBCSD-leden en het bredere bedrijfsleven te ondersteunen bij het begrijpen van de risico’s voor de duurzaamheidsagenda, het prioriteren van actie waar het er het meest toe doet en het versterken van collectieve reacties op gedeelde uitdagingen.