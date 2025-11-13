Vandaag stemde het Europees Parlement in met verminderde rapportageverplichtingen en due diligence-vereisten voor bedrijven. Met 382 stemmen voor, 249 stemmen tegen en 13 onthoudingen nam het Parlement zijn onderhandelingsstandpunt aan over vereenvoudigde duurzaamheidsrapportage (CSRD) en due diligence-verplichtingen (CSDDD) voor bedrijven.

Duurzaamheidsrapportage: eenvoudiger en alleen voor grote bedrijven

De Europarlementariërs zijn van mening dat alleen bedrijven met gemiddeld meer dan 1.750 werknemers en een netto jaaromzet van meer dan € 450 miljoen sociale en milieuverslaggeving moeten opstellen. Alleen bedrijven binnen deze reikwijdte zouden ook verplicht zijn om duurzaamheidsrapportage te verstrekken volgens de taxonomieregels (d.w.z. een classificatie van duurzame investeringen).

De rapportagenormen zullen verder worden vereenvoudigd en beperkt, met minder kwalitatieve details, en sectorspecifieke rapportage zou vrijwillig worden. Kleinere bedrijven zullen worden beschermd tegen de rapportageverplichtingen van hun grote zakenpartners, die niet meer informatie zullen mogen opvragen dan wat in de vrijwillige normen is vastgelegd.

Due diligence: minder verplichtingen en alleen voor zeer grote ondernemingen

De due diligence-vereisten zullen alleen gelden voor grote ondernemingen met meer dan 5.000 werknemers en een netto jaaromzet van meer dan € 1,5 miljard. Europarlementariërs willen dat deze bedrijven een risicogebaseerde aanpak hanteren bij het monitoren en identificeren van hun negatieve impact op mens en planeet. In plaats van systematisch informatie op te vragen bij hun kleinere zakenpartners, zullen ze moeten vertrouwen op informatie die al beschikbaar is en zullen ze alleen in laatste instantie aanvullende informatie bij hun kleinere zakenpartners kunnen opvragen.

Deze bedrijven hoeven niet langer een transitieplan op te stellen om hun bedrijfsmodel compatibel te maken met de Overeenkomst van Parijs en kunnen boetes krijgen voor het niet naleven van de due diligence-vereisten. De Commissie en de lidstaten zullen hiervoor richtsnoeren verstrekken. Bedrijven die de regels overtreden, zouden op nationaal niveau, in plaats van op EU-niveau, aansprakelijk zijn en hun slachtoffers volledig moeten compenseren voor de schade.

Europarlementariërs willen ook dat de Commissie een digitaal portaal voor bedrijven opzet met gratis toegang tot sjablonen, richtlijnen en informatie over alle EU-rapportagevereisten, ter aanvulling van het Europees toegangspunt.

Rapporteur van de Commissie Juridische Zaken, Jörgen Warborn (EVP, SE), zei: “De stemming van vandaag laat zien dat Europa zowel duurzaam als concurrerend kan zijn. We vereenvoudigen de regels, verlagen de kosten en geven bedrijven de duidelijkheid die ze nodig hebben om te groeien, te investeren en goedbetaalde banen te creëren.”

Volgende stappen

De onderhandelingen met de EU-regeringen, die hun standpunt over het dossier al hebben ingenomen, starten op 18 november. Het doel is om de wetgeving uiterlijk eind 2025 af te ronden.

