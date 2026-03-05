Green Grid Solutions B.V. en Howden Nederland B.V. zijn een samenwerking gestart om duurzame energie- en netcongestieprojecten vanaf een vroeg stadium verzekerbaar te maken, zodat ontwikkelaars, investeerders en asset owners sneller tot financierbare projecten komen.

De energietransitie versnelt, maar de complexiteit van projecten en de daarbij behorende risico’s nemen toe. Bij energiehubs en batterijopslagsystemen delen meerdere partijen vaak één aansluiting, worden assets gezamenlijk geëxploiteerd en ontstaan onderlinge aansprakelijkheden en performance-afspraken. Verzekerbaarheid is daarmee niet langer een sluitstuk, maar een harde randvoorwaarde voor financiering en een stabiele exploitatie.

Met deze samenwerking koppelen Green Grid Solutions en Howden technische en contractuele projectstructuren direct aan verzekeringsoplossingen. Door risico’s vroegtijdig inzichtelijk te maken en te vertalen naar concrete keuzes in contracten en projectopzet, kunnen klanten sneller tot een verzekerbare en financierbare structuur komen.

Thijs Afman, CEO Green Grid Solutions: “Onze klanten willen door, maar wel daarbij ook de risico’s onder controle hebben. Niet alleen met techniek en contracten, maar ook met comfort richting financiers en stakeholders. Met Howden zetten we een stevige stap in professionalisering en snelheid.”

Jordy de Jong, Director Construction & Engineering, Howden: “We zien veel behoefte aan duidelijke, projectgerichte oplossingen voor risicomanagement en verzekerbaarheid in de energiesector. Samen met Green Grid Solutions kunnen we al in de contractfase meedenken, zodat projecten later niet vastlopen op financiering of verzekerbaarheid.”

Wat klanten mogen verwachten