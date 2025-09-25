Een groep bezorgde medewerkers van Nederlandse bedrijven lanceert vandaag ‘Medewerkers voor onze Toekomst’, een nieuwe klimaatbeweging die medewerkers wil inspireren en in staat stellen om van binnenuit te werken aan de transitie naar een duurzame economie.

Oproep aan het bedrijfsleven

Medewerkers maken zich zorgen over de toekomst en roepen het Nederlandse bedrijfsleven op om langetermijnwaarde en toekomstgerichtheid centraal te stellen. De medewerkers willen werk waar ze trots op kunnen zijn, nu en in de toekomst. Zij willen daarvoor het bedrijfsleven stimuleren om de urgentie van duurzaamheid nadrukkelijker te erkennen. Evenzeer verwachten zij dat bedrijven de juiste condities helpen scheppen via een positieve lobby, én dat er helder wordt gecommuniceerd over gemaakte en niet-gemaakte keuzes.

Bij sommige bedrijven is het ook nodig een veiligere cultuur te creëren waarin medewerkers hun zorgen over de toekomst openlijk(er) kunnen delen.

Medewerkers bundelen krachten voor duurzame toekomst

De medewerkers hebben een nieuwe beweging opgericht: ‘Medewerkers voor onze toekomst’. “Met deze beweging willen we laten zien dat veel medewerkers zich zorgen maken over onze toekomst. Daarnaast willen we zelf ook bijdragen aan verandering: door elkaar te inspireren, kennis te delen en aan te sporen om binnen de eigen organisatie impact te maken. Want alleen samen kunnen we écht een groot verschil maken”, aldus Arjan Keizer (ex-Shell en McKinsey) en oprichter van Medewerkers voor onze Toekomst.

Waarom de stem van medewerkers cruciaal is

Het bedrijfsleven speelt een sleutelrol in een succesvolle transitie. Daarom moet de stem van medewerkers nadrukkelijker gehoord worden. Zij zien van binnenuit waar écht impact mogelijk is, zonder de realiteit van aandeelhoudersbelangen en geopolitiek uit het oog te verliezen. Toch blijft hun stem vaak onderbelicht. De meeste medewerkers horen bij de ‘stille meerderheid’: ze zijn bezorgd, maar niet actief betrokken bij bestaande klimaatbewegingen. Deze nieuwe beweging vult dat gat en geeft hen een podium: constructief, gebalanceerd en met focus op langetermijnwaarde en toekomstgerichtheid.Mede-bestuurder Hein Brekelmans (ABN AMRO): “We willen dat werk niet alleen vandaag iets is om trots op te zijn, maar dat we er ook over twintig jaar met opgeheven hoofd op terug kunnen kijken. Dit vraagt om langetermijn beleid en meer dan commerciële keuzes maken”. Wouter Lut, mede initiator vult aan: “Door medewerkers die ruimte te geven, verklein je het risico dat de mensen die je nodig hebt voor de transitie – de meest gepassioneerde mensen op dit vlak – het bedrijfsleven verlaten”.

Individuele bedrijven

Medewerkers die zich aansluiten bij Medewerkers voor onze Toekomst, doen dat op persoonlijke titel en niet namens hun organisatie. De beweging heeft als belangrijk principe dat er nooit wordt gesproken over individuele bedrijven, maar altijd over het bedrijfsleven in algemene zin. De beweging hoopt dat duizenden medewerkers zich aansluiten via hun platform, waar deelname ook anoniem mogelijk is. Dit kan op medewerkersvooronzetoekomst.nl.

Over Medewerkers voor onze Toekomst

Medewerkers voor onze Toekomst is een beweging van betrokken medewerkers die zich inzetten voor bedrijven waar winst en toekomst hand in hand gaan. We zijn in september 2025 gestart vanuit de overtuiging dat verandering niet alleen van bovenaf komt, maar ook van binnenuit. De beweging wordt ondersteund door Stichting voor onze Toekomst, die binnenkort ANBI-status aanvraagt. Iedereen die zich herkent in onze doelen kan aansluiten via ons online platform. We bouwen samen aan impact en zijn afhankelijk van vrijwillige bijdragen en donaties om onze activiteiten mogelijk te maken.