Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, grondstoffenschaarste en geopolitieke instabiliteit raken steeds directer de continuïteit van organisaties. Toch ontbreekt in veel organisaties en bedrijven een realistisch en gedeeld beeld van wat deze ontwikkelingen richting 2050 concreet betekenen voor strategie, verdienmodellen en legitimiteit. Met de spectaculaire theatershow Our Future on Earth – The VR Theatre Xperience wordt dat gat expliciet geadresseerd. De nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde VR-theaterervaring richt zich op alle medewerkers in organisaties (jong en oud, senior en junior, hoog- en praktisch opgeleid, boardroom en werkvloer) die hun organisatie toekomstbestendig willen maken.

In een 2,5 uur durende immersieve ervaring nemen de makers het publiek mee op een reis door ruimte en tijd. Via VR beleven zij het zogeheten Overview Effect: het perspectief van astronauten die de aarde zien als kwetsbaar en begrensd systeem. Aansluitend worden actuele, doorgerekende toekomstscenario’s richting 2050 gepresenteerd in journalistiek en indrukwekkende visueel vormgegeven ‘TV-Nieuws 2050’-segmenten, variërend van worst case tot realistische best case.

“Veel organisaties sturen nog primair op korte termijn optimalisatie,” zegt initiatiefnemer Reinier van den Berg, klimaatwetenschapper en oud-weerman. “Maar de structurele risico’s bouwen zich op richting 2050. Wij maken zichtbaar wat wetenschappelijke modellen laten zien, zodat strategische keuzes gebaseerd zijn op realisme in plaats van aannames.”

De VR Theatre Xperience is een collectieve beleving die emotionele betrokkenheid combineert met strategische reflectie. Egbert Mulder, initiatiefnemer, duurzaamheidstrainer en -coach: “Duurzaamheid strandt vaak in beleidsstukken omdat het ontbreekt aan gedeeld eigenaarschap. Wanneer een directieteam en medewerkers samen ervaren wat er op het spel staat, ontstaat ruimte voor herijking van missie, ketens en businessmodellen. Bewustwording wordt dan een versneller van transitie.”

Het jaar 2050 geldt als referentiepunt voor klimaatdoelstellingen, net zero-ambities en Europese regelgeving. Organisaties die geen expliciete positie innemen ten opzichte van deze horizon lopen risico op strategische achterstand. Tegelijkertijd liggen er kansen voor innovatie en marktleiderschap.

Our Future on Earth – The VR Theatre Xperience combineert immersieve VR, wetenschappelijk onderbouwde scenario’s en begeleide dialoog tot één samenhangende reis. Het resultaat is een gedeeld referentiepunt dat urgentie, verantwoordelijkheid en handelingsvermogen samenbrengt.

Na de premièreweek in Hilversum vanaf 17 juni, gaat de VR Theatre Xperience op tour langs diverse theaterlocaties in Nederland. Tevens is de voorstelling door bedrijven en organisaties te boeken als private show. Op www.ourfutureonearth.com is alle informatie te vinden over de show, de agenda en de makers.

In deze blog lees je meer over de achtergrond en inhoud van de productie.