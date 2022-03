Meatless Farm, de plant-based farmer die het verschil maakt met gevaarlijk lekkere plantaardige producten, neemt afscheid van soja en maakt plaats voor de erwt. Dit is niet alleen beter voor het klimaat, maar ook voor je gezondheid! Een stoere overstap waar niemand omheen kan.

De erwt als superheld

Meatless Farm verbouwt zelf de erwten op hun boerderij in Canada. Hierdoor is ontbossing, verlies van biodiversiteit en onteigening van lokale boerderijen, dat gepaard gaat met sojaproductie, niet meer van invloed. Ook is er veel minder water nodig bij de productie, omdat de erwten geteeld worden in gebieden met veel regenval en zo worden gevoed met dit water. Naast dat de erwt beter is voor de aarde is hij even voedzaam als de sojaboon en zit bomvol eiwitten en vezels. Zo blijft Meatless Farm producten maken waarbij je met elke hap impact maakt en waarmee je de planeet en jezelf gezonder eet.

Goed voor jou, goed voor de planeet

Meatless Farm windt er geen doekjes om, ons voedselsysteem is rot. Het neemt meer van de aarde en onze toekomst dan ons lief is. Tijd voor verandering! Meatless Farm zet frustratie om in positieve actie en maakt van iets slechts, iets (verdomds) goeds. En dat doen ze met 100% veganistische producten die ook nog eens onweerstaanbaar lekker zijn.

Ook jij kan bijdragen aan deze verandering. Eén keer per week een maaltijd met vlees vervangen heeft jaarlijks namelijk al een enorm effect. Benieuwd hoe groot dat effect is? Meatless Farm heeft een consumption calculator ontwikkeld, die precies berekent wat de jaarlijkse impact is wanneer je één keer per week switcht van vlees naar Meatless Farm. Selecteer je favoriete Meatless Farm-product en check it out, want alleen samen maken we impact en zetten we de verandering in!

The meat is fake and the news is real



Alle producten van Meatless Farm zijn 100% vegan, bijna allemaal glutenvrij en hebben een Nutri-score van A of B. Ook zijn de producten van Meatless Farm voornamelijk vers en niet voorgekookt.

Sinds maandag 28 februari zijn deze vegan producten verkrijgbaar bij de fysieke en online winkels van de Jumbo en bij de fysieke winkels van de Dirk. Vanaf 7 maart zijn de nieuwe producten van Meatless Farm ook te verkrijgen bij Crisp, Flink en Gorilla’s.