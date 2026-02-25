Polestar helpt bij het verlagen van de totale eigendomskosten voor zijn klanten door het aanbod van Polestar Energy in belangrijke Europese markten uit te breiden met grid rewards en slim laden via de auto zelf.

Het Europese energiesysteem verandert snel en thuisladen wordt een steeds belangrijker instrument om het elektriciteitsnet te stabiliseren. Door het uitbreiden van het aanbod van grid rewards en de introductie van slim laden via de auto, speelt Polestar een actieve rol in het stimuleren van laden op het juiste moment. Dit verlaagt niet alleen de energiekosten voor Polestar-rijders, maar draagt ook bij aan de stabiliteit van lokale elektriciteitsnetten. Daarmee speelt Polestar direct in op de groeiende behoefte van consumenten aan betrouwbaar en betaalbaar thuisladen.

Sinds de lancering in 2024 en de uitrol medio 2025 naar 12 Europese markten, levert Polestar Energy slimme laadmogelijkheden en geïntegreerd gebruik van zonne‑energie thuis. Nu voegt Polestar, samen met zijn partner Octopus, ook grid rewards toe aan het aanbod in Duitsland en Frankrijk. Grid rewards maken extra besparingen mogelijk door gebruikers van slim laden te belonen voor het ondersteunen van de netstabiliteit. Polestar-rijders die gebruikmaken van Polestar Energy, en een energiecontract hebben bij een samenwerkende energieleverancier, kunnen in Nederland tot 30% besparen op laadkosten thuis, wat opgeteld bij de grid rewards neerkomt op een mogelijke jaarlijkse besparing van 300 euro.**

Olivier Loedel, Head of Product Software Management bij Polestar, zegt: “De uitbreiding van grid rewards naar meer markten is een belangrijke volgende stap bij het verder verlagen van de totale eigendomskosten voor Polestar-rijders. Door besparingen tot 300 euro per jaar mogelijk te maken, zijn de elektriciteitskosten voor onze klanten aanzienlijk lager, in een periode waarin energieprijzen hoog blijven en de stabiliteit van het elektriciteitsnet in verschillende Europese markten steeds meer onder druk staat.”

Naast de verdere uitrol van grid rewards in geselecteerde landen, heeft Polestar ook smart charging geïntroduceerd voor de Polestar 2 en Polestar 4. Deze innovatieve vorm van slim laden wordt uitgerold via de Polestar Energy-app in markten waar Polestar Energy momenteel verkrijgbaar is*.

Bij deze nieuwe vorm van smart charging zijn Polestar-rijders niet meer afhankelijk van het type thuislader. In plaats daarvan selecteert de auto, wanneer verbonden met het systeem, zelf de laadtijden op basis van energieprijssignalen, de huishoudelijke vraag en netcondities. Daarmee neemt Polestar een belangrijke drempel weg voor het toepassen van smart charging en helpt het bestuurders hun energiekosten te verlagen via de Polestar Energy-app.

Olivier Loedel: “Het laden van elektrische auto’s vindt bij veel van onze klanten voornamelijk thuis plaats, en kostenefficiënt en naadloos thuisladen is inmiddels een essentieel gemak geworden. Door belemmeringen zoals de noodzaak van een specifieke thuislader weg te nemen, maken we de voordelen van Polestar Energy en slim laden toegankelijk voor nog meer Polestar-rijders.”

Slim laden verlaagt niet alleen de energiekosten, maar kan ook de CO₂-voetafdruk van een EV tijdens de gebruiksfase verkleinen door het opladen te optimaliseren op momenten waarop de elektriciteitsprijzen het laagst zijn, doorgaans wanneer het aandeel hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet het hoogst is.

De Polestar Energy-app kan in de beschikbare markten gratis worden gedownload.