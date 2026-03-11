In 2025 was de uitstoot van broeikasgassen 0,8 procent hoger dan in 2024. Dat komt vooral doordat de elektriciteitssector 22 procent meer heeft uitgestoten. De industrie en mobiliteitssector hebben in 2025 echter ruim 4 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2024. Dit melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van het IPCC.

Vorig jaar was de uitstoot van broeikasgassen 36 procent lager dan in 1990. De Klimaatwet stelt dat in 2030 de broeikasgasuitstoot 55 procent lager moet zijn dan in 1990. Dat komt neer op een daling van 125 megaton CO2-equivalent. Tussen 1990 en 2024 daalden de emissies met gemiddeld 2,4 megaton per jaar. In 2025 was de uitstoot 1,2 megaton hoger dan in 2024. Om het doel van de klimaatwet te halen, moeten de emissies de komende vijf jaar met gemiddeld 8,7 megaton per jaar dalen.

Uitstoot elektriciteitssector hoger

In 2025 heeft de elektriciteitssector 22 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2024. De productie van elektriciteit was hoger. Dat komt door meer vraag uit het buitenland, vooral uit Duitsland en België. De toename van de Nederlandse elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen was niet voldoende om hieraan te voldoen, waardoor er ook meer elektriciteit uit kolen (+25 procent) en aardgas (+11 procent) is geproduceerd. Om het indicatieve restemissiedoel van de sector te halen, zou de uitstoot van de elektriciteitssector tussen 2025 en 2030 moeten halveren.

Minder uitstoot door industrie

De industrie stootte 4,5 procent minder broeikasgassen uit in 2025 dan een jaar eerder. Dit hangt samen met minder verbruik van aardgas en olierestgas, vooral in de chemie. Een daling van de uitstoot van de industrie met een derde is nodig om het indicatieve sectordoel van 2030 te halen.

Daling uitstoot door mobiliteit

De uitstoot in 2025 van de mobiliteitssector was 4 procent lager dan in 2024. Dat komt onder meer door de toename van elektrische personenauto’s en een afname van het aantal benzine- en dieselauto’s. Om het indicatieve sectordoel voor 2030 te halen, is een daling van de uitstoot van een kwart vereist.

Het CBS berekent ook de uitstoot van CO2 door alle Nederlandse economische activiteiten volgens de nationale rekeningen. Hierbij wordt in vergelijking met de uitstoot volgens de IPCC-definities de CO2-uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart en de uitstoot door verbranding uit biomassa door personen en bedrijven behorend tot de Nederlandse economie meegenomen, maar de uitstoot door landgebruik niet. In het bericht hieronder worden de CO2-emissies conform de berekeningswijze van de nationale rekeningen gepresenteerd.

Uitstoot CO2 Nederlandse economie hoger dan in 2024

In 2025 lag de CO2-uitstoot door alle Nederlandse economische activiteiten 0,8 procent hoger dan in 2024. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide vorig jaar met 1,9 procent. Het was in 2025 kouder dan in 2024. Gecorrigeerd voor het weerseffect bleef de uitstoot vrijwel gelijk aan die in 2024.

De hogere uitstoot van de Nederlandse economie hangt vooral samen met een toename van het verbruik van steenkool en aardgas door energiebedrijven. Het cluster energie- en waterbedrijven en afvalbeheer stootte hierdoor bijna 12 procent meer CO2 uit. De toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) was bijna 3 procent hoger.

In 2025 stootte de transportsector bijna 3 procent meer CO2 uit. Dit komt door een hoger brandstofgebruik bij de zeevaart en luchtvaart, sectoren die niet worden meegenomen in de IPCC-berekening voor Nederland. De toegevoegde waarde van de transportsector was bijna 2 procent hoger.

In de overige sectoren waren de emissies lager. De afname in het cluster delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid komt vooral doordat er minder aardgas is verbruikt in de chemische en aardolie-industrie. Ook bij huishoudens en de overige dienstverlening namen de emissies af. Dat is vooral toe te schrijven aan een lager dieselverbruik, onder andere door een afname van het aantal dieselauto’s. De daling ging samen met een stijging van de toegevoegde waarde van het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid en van de dienstensector.

Daling CO2-emissieintensiteit Nederlandse economie nagenoeg stabiel na 2023

Tussen 2015 en 2023 is de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie met 32 procent afgenomen. Na 2023 daalde de emissie-intensiteit nauwelijks verder. In 2025 was de CO2-emissieintensiteit van de economie 34 procent lager dan in 2015.