McDonald’s vermindert wereldwijd het plastic in Happy Meal-speelgoed drastisch

Vandaag kondigde McDonald’s de ambitie aan dat tegen het einde van 2025 elk speelgoed, in elke Happy Meal die over de hele wereld wordt verkocht, duurzamer zal zijn. Zoals altijd blijven de glimlach, het plezier en de veiligheid van Happy Meal-speelgoed van de afgelopen 40 jaar bestaan. Deze overgang naar meer hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen voor speelgoed is al aan de gang en zal resulteren in een reductie van ongeveer 90% van het gebruik van nieuw plastic op basis van fossiele brandstoffen ten opzichte van 2018. Sinds 2018 hebben Happy Meal-speelgoedinnovaties die al aan de gang zijn in markten over de hele wereld, zoals het VK, Ierland en Frankrijk, al geleid tot een vermindering van 30% in het gebruik van nieuw plastic op basis van fossiele brandstoffen.

“Onze volgende generatie klanten geeft veel om de bescherming van de planeet en wat we kunnen doen om ons bedrijf duurzamer te maken. We onderzoeken altijd waar we meer impact kunnen hebben, inclusief de transformatie van geliefde iconen zoals de Happy Meal”, zegt Jenny McColloch, Chief Sustainability Officer van McDonald’s. “Met deze overgang voor ons speelgoed werken we nauw samen met leveranciers, families en speelexperts en ingenieurs om duurzamere, innovatievere ontwerpen te introduceren en de vraag naar gerecyclede materialen te stimuleren, om de gemeenschappen van McDonald’s en daarbuiten te laten glimlachen voor de komende generaties. ”

Sinds de lancering in 1979 heeft de Happy Meal unieke menu-, ingrediënt- en speelinnovaties ondergaan. De aankondiging van vandaag is de eerste wereldwijde ecologische duurzaamheidsmijlpaal voor ons geliefde speelgoed.

Net als bij eerdere transformaties blijft plezier voorop staan ​​en enkele van de grootste entertainmentpartners van McDonald’s maken deel uit van de reis. “Het creëren van magische momenten voor kinderen op een manier die de planeet helpt beschermen voor hun toekomst heeft een aantal ongelooflijke nieuwe ideeën geïnspireerd, zoals de ongelooflijk populaire Space Jam: A New Legacy Happy Meal Happy Meal in het VK”, zegt Louise Soper, SVP Global Brand Partnerschappen bij Warner Bros. Pictures. “We juichen het streven van McDonald’s voor duurzamer speelgoed over de hele wereld toe en we stellen ons actief voor hoe de volgende reeks van de favoriete personages van uw gezin eruit zal zien op een manier die net zo leuk en zelfs beter voor het milieu is.”

Nieuw Happy Meal-speelgoed blijft interactief spelen mogelijk maken met games waar het hele gezin van kan genieten, aanpasbare ambachten om de verbeelding de vrije loop te laten en bouw je eigen constructie om een ​​gevoel van trots in de speeltijd te creëren. De wereldwijde transitie is al aan de gang in landen als het VK en Ierland, en is voltooid in Frankrijk, waar Happy Meal-speeltjes gemaakt van innovatieve materialen al elementen van de ervaring zijn. In sommige gevallen kunnen fan-favoriete filmpersonages die vroeger plastic beeldjes waren, opnieuw verschijnen als 3D-figuren die kunnen worden gebouwd en gedecoreerd, zodat Batman nog steeds kan strijden om controle over Gotham City zoals hij eerder had, en Illumination’s Minions kunnen nog steeds kattenkwaad en chaos veroorzaken . In andere gevallen, zoals bij bordspellen, kunnen nieuwe plastic speelstukken op basis van fossiele brandstoffen worden vervangen door accessoires die zijn gemaakt van gecertificeerde plantaardige of gerecyclede materialen. Naast de samenstelling van het speelgoed, heeft het bedrijf ook onderzoek gedaan naar het recyclen van oud speelgoed in nieuwe dienbladen voor restaurants en het vervangen van plastic wikkels op het speelgoed door nieuwe plantaardige en premium gecertificeerde vezelverpakkingen.

“Duurzame inkoop van materialen is een noodzakelijke strategie om de impact van toeleveringsketens op onze ecosystemen en het klimaat te verminderen, inclusief de plasticafvalcrisis”, zegt Sheila Bonini, Senior Vice President, Private Sector Engagement bij het Wereld Natuur Fonds. “Door conventioneel nieuw plastic te verminderen inputs met naar verwachting 90%, zal het opnieuw ontworpen speelgoed de vraag naar de productie van plastic uit fossiele brandstoffen verminderen om in plaats daarvan nieuwe markten te creëren voor op verantwoorde wijze verkregen hernieuwbare en gerecyclede inhoud. En door het enorme bereik van dit speelgoed kan McDonald’s zijn miljoenen dagelijkse klanten over de hele wereld in de transitie naar een duurzamere, circulaire toekomst.”

Deze reis eindigt niet in 2025. McDonald’s werkt actief samen met partners in de hele industrie om hernieuwbare materialen te innoveren die voldoen aan onze speel- en veiligheidsnormen, en kan helpen de resterende conventionele kunststoffen uit het speelgoedportfolio te verwijderen.

De verschuiving naar duurzamer Happy Meal-speelgoed is de nieuwste stap die McDonald’s zet om afval uit de natuur te houden, bossen en ecosystemen te behouden en klimaatactie te stimuleren. McDonald’s was met name het eerste wereldwijde restaurantbedrijf dat een wetenschappelijk onderbouwd doel stelde om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) aanzienlijk te verminderen. Vandaag ligt McDonald’s op schema om zijn doelstellingen voor 2030 te halen, met een reductie van 8,5% van de absolute uitstoot van onze restaurants en kantoren (in de richting van een reductiedoelstelling van 36%) en een reductie van bijna 6% in de emissie-intensiteit van de toeleveringsketen (in de richting van 31% reductie) vanaf 2015 basislijnen. Bovendien had McDonald’s tegen het einde van 2020 ongeveer 80% van zijn doel bereikt om tegen 2025 alle gastverpakkingen uit hernieuwbare, recyclebare of gecertificeerde bronnen te betrekken. De vooruitgang werd aangedreven door investeringen in hernieuwbare energie en de aanzienlijke verwezenlijking van zijn doelstellingen Verantwoorde inkoopdoelen voor 2020 voor rundvlees, soja, koffie, vis, palmolie, verpakkingsvezels en bossen. Samen tonen deze resultaten de collectieve kracht van sectoroverschrijdende samenwerking van leveranciers, producenten en franchisenemers van McDonald’s.