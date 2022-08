McDonald’s Nederland lanceert met Litter & Glamour voor het derde jaar op rij een grote landelijke campagne om meer bewustzijn te creëren voor het (goed) weggooien van afval. Dit is immers nog steeds niet een vanzelfsprekendheid in Nederland. Vanaf 16 augustus is er in elk van de 258 restaurants een gouden actie-afvalbak te vinden. Gasten die hun afval hierin weggooien, maken tot 12 september kans om sieraden te winnen welke geheel gemaakt zijn uit zwerfafval. Zo wil de restaurantketen op een positieve manier meer aandacht creëren onder haar gasten en daarmee een bijdrage leveren aan de strijd tegen zwerfafval.

De nieuwe Litter & Glamour campagne is een vervolg op de succesvolle consumentencampagnes You Bin It, You Win It en Trash Dance die McDonald’s in 2020 en 2021 lanceerde. Beide campagnes zijn onderdeel van de bredere structurele aanpak waarbij McDonald’s Nederland samen met stakeholders en gedragswetenschappers onverminderd doorgaat om, samen met gasten, de strijd tegen zwerfafval aan te gaan.

Gouden afval

Deelnemers maken kans op een van de zeven gouden sieraden door hun afval in de gouden actie-afvalbak te gooien, vanaf 16 augustus tot en met 12 september 2022. Consumenten kunnen gedurende deze periode vanaf 8 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds kans maken op mooie prijzen. Alle 258 restaurants hebben één actie-afvalbak. Een notaris bepaalt van tevoren waar en wanneer de prijzen gaan vallen: bij welk restaurant, op welke dag en op welk tijdstip. De gast die op dat moment (of als eerste na dat moment) zijn of haar afval in de speciale prullenbak weggooit, wint. Er zijn in totaal zeven prijsuitreikingen met één prijs per trekking. Zo maken gasten kans op glamorous sieraden van 14-karaats goud, waaronder een ketting, oorbellen, pin of een ring. Deze sieraden zijn gemaakt van door McDonald’s verzameld zwerfafval.

Stijn Mentrop, Director Marketing & Communications bij McDonald’s Nederland: “Samen met onze restaurantteams doen we er iedere dag alles aan om ons verpakkingsmateriaal te verminderen, te verduurzamen, goed in te zamelen en te recyclen. Maar we kunnen dit niet zonder de hulp van onze gasten. En bij McDonald’s belonen we graag goed gedrag. Dat doen we door op een positieve manier het bewustzijn onder onze gasten te vergroten. We kijken er dan ook naar uit om dit te doen door onze prachtige sieraden te vergeven als beloning voor het juist weggooien van afval.”

Samen meer doen voor minder afval

McDonald’s wil niet alleen zo veel mogelijk afval inzamelen, maar werkt ook hard aan het verminderen, verduurzamen en recyclen van al haar verpakkingen. McDonald’s wil samen meer doen voor minder afval en werkt wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming van haar verpakkingsmaterialen, zodat er minder (plastic)afval in het milieu komt. Zo heeft McDonald’s de afgelopen jaren de McFlurry cup en het plastic rietje aangepast naar een papieren variant, wat 125.000 kilo plastic per jaar bespaart. En waar mogelijk worden kartonnen doosjes van producten vervangen door papieren wikkels.

Momenteel is 91% van de productverpakkingen die McDonald’s in Nederland gebruikt gemaakt van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen. In 2025 wil McDonalds dat 100% van de productverpakkingen van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen zijn gemaakt. Daarnaast heeft McDonald’s Nederland het doel om het aandeel van het afval dat wordt gerecycled te verhogen van 41% naar 90% in 2025. Ook onderzoekt het bedrijf hoe het aandeel verpakkingen met 30% kan worden verminderd.