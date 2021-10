McDonald’s introduceert eerste plasticvrije Happy Meal programma in Nederland

In de beweging naar een duurzamer Happy Meal introduceert McDonald’s haar eerste plasticvrije Happy Meal programma in Nederland. Als gasten vanaf morgen voor een speeltje in plaats van een leesboekje kiezen, krijgen ze een Jurassic World verrassing gemaakt van papier. De kartonnen verpakking van deze verrassing is FSC-gecertificeerd. Het familierestaurant kondigde onlangs aan wereldwijd vanaf eind 2025 enkel nog duurzame speeltjes aan te bieden bij het Happy Meal. Alle speeltjes zijn dan gemaakt van hernieuwbare, gerecyclede en gecertificeerde materialen.

Eerder heeft McDonald’s de verpakking van de Happy Meal speeltjes en boekjes al aangepakt. Sinds 2021 worden deze verpakkingen volledig gemaakt van papier en/of FSC-gecertificeerd karton. Dit past in de wereldwijde aanpak om steeds zuiniger met grondstoffen om te gaan. Door louter hernieuwbare, gerecyclede en gecertificeerde materialen te gebruiken voor Happy Meal verpakkingen, boekjes en speelgoed, wordt ten opzichte van 2018 een vermindering van bijna negentig procent gerealiseerd in het jaarlijks gebruik van nieuw (virgin) plastic in het Happy Meal. Uiterlijk 2025 wordt de volgende stap gezet: alle speeltjes in het Happy Meal wereldwijd zijn dan ook plasticvrij. Tot die tijd worden steeds vaker plasticvrije speeltjes geïntroduceerd.

Annemarie Swijtink, Senior Director Brand Impact McDonald’s Nederland: “Om onze rol van marktleider waar te maken, zetten we ambitieuze stappen om zo zuinig mogelijk om te gaan met onze grondstoffen. We kijken continu hoe we het nog beter kunnen doen in onze keten, van begin tot eind. Na eerder de verpakkingen van de Happy Meal boekjes en speeltjes al aangepakt te hebben, ben ik blij dat we in Nederland nu ook deze impactvolle stap zetten met de duurzame variant van het Happy Meal speeltje.”

Het Jurassic World speeltje wordt van donderdag 28 oktober tot en met woensdag 1 december aangeboden als keuze bij het Happy Meal (zolang de voorraad strekt). Gasten kunnen uiteraard ook nog steeds kiezen voor een leesboekje. Vanaf donderdag 2 december wordt met het Sing 2 speeltje, gemaakt van FSC-gecertificeerd papier, nog een volledig plasticvrij Happy Meal programma aangeboden.

Verminderen en verduurzamen van verpakkingen

McDonald’s wil samen meer doen voor minder afval en werkt wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming van al haar verpakkingsmaterialen. Momenteel is 85 procent van de verpakkingen die McDonald’s in Nederland gebruikt gemaakt van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen. In 2025 wil McDonalds dat 100% procent van de verpakkingen van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen is gemaakt. Daarnaast heeft McDonald’s in Nederland het doel om het aandeel van het afval dat wordt gerecycled te verhogen van 41 naar 90 procent in 2025.