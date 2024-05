De productiefacilteit van McCain in Lewedorp in de provincie Zeeland staat aan de vooravond van een grote investeringsoperatie met een waarde van 75 miljoen euro. De fabriek, die vorig jaar het 50 jarige jubileum vierde en waarmee McCain zijn intrede deed op de Europese markt, zal daarmee ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in het netwerk van McCain Continental Europe. Naast symbolisch is de investering strategisch omdat Nederland, en in het bijzonder Zeeland, door de nabijheid van uitstekende aardappeltelers ideaal is gesitueerd voor de productie van kwalitatief hoogwaardig aardappelproducten. Bovendien maakt de investering van McCain het mogelijk om de concurrentiepositie en op termijn de duurzaamheidsprestaties van de productiefaciliteit aanzienlijk te verbeteren.

“McCain heeft een lange en vruchtbare geschiedenis van 50 jaar in Nederland. Ik ben daarom verheugd dat we deze geschiedenis voortzetten met een grote moderniseringsoperatie van de productiefaciliteit in Lewedorp. Deze investering zal nieuwe mogelijkheden ontsluiten om onze klanten beter van dienst te zijn met superieure productkwaliteit en tegelijkertijd onze groeistrategie ondersteunen.” aldus Alain Duranleau, Regional President van McCain Continental Europe.

De investeringsoperatie, waarover McCain direct onwonenden en de lokale autoriteiten heeft geïnformeerd, is onderdeel van een meerjarige investeringsstrategie. De werkzaamheden beginnen voor de zomer van 2024 en worden volgens planning in 2027 afgerond. De investering resulteert onder meer in een nieuwe afvalwaterzuivering, een geavanceerde nieuwe verpakkingslijn, een gemoderniseerd vrieshuis en een geoptimaliseerd logistiek centrum. Met de investering geeft McCain een boost aan de lokale economie als gevolg van de inzet benodigd voor de bouwwerkzaamheden en de duurzame relatie met de circa 400 McCain aardappeltelers in Nederland.

“Sinds McCain in 1973 actief is in Lewedorp hebben we er altijd naar gestreefd een goede buur en een uitstekende lokale werkgever te zijn zodat de ontwikkeling van McCain als bedrijf ook ten goede komt aan de gemeenschap van Lewedorp. Deze investering bevestigt en benadrukt dat streven” aldus Edwin Willemse, Plant Manager van McCain Lewedorp. Het wereldwijde netwerk van McCain bestaat uit meer dan 50 productiefaciliteiten, waarvan 9 in Nederland zijn gevestigd. Twee faciliteiten opereren als McCain-fabrieken; 5 vestigingen behoren tot ons zusterbedrijf Van Geloven, het aperitief- en borrelsnacksbedrijf met iconische merken als Mora en Van Dobben. De overige 2 productielocaties in Kruiningen en Rilland behoren tot het recent overgenomen Nederlandse en wereldwijd opererende bedrijf Scelta Products dat is geïntegreerd in McCain Appetizers Europe. McCain en zijn zusterbedrijven blijven uitbreiden en groeien in de sector van diepvries)producten

op basis van aardappelen en snackproducten.